Kiracıları sevindirecek düzenleme!

Torba teklifin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında milyonlarca kiracıyı ilgilendiren artış oranı için önemli bir gelişme yaşandı. Kira artışlarının her yıl ÜFE yerine TÜFE oranında arttırılmasını öngören madde üzerinde söz alan CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, teklifin kiracıyı koruma amacı güttüğünü ancak ileride ÜFE'nin daha düşük çıkması halinde bu amaca ulaşılamayacağını belirterek, “Bu yılı düşünerek böyle bir düzenleme yapılması doğru değil. Gelecek yıl TÜFE yüksek çıkarsa bu kez ‘ÜFE'yle belirlenir' teklifi mi getireceksiniz?” diye sordu.

Sözcü'de yer alan habere göre, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da TÜFE ya da ÜFE'nin tercih edilmesi konusunda bakanlık ya da Cumhurbaşkanlığına yetki verilmesi önerisini getirirken, AK Parti Milletvekilleri Cemal Öztürk ve İsmail Güneş, maddenin hem kiracı hem de gayrimenkul sahiplerini gözetmesi gerektiğini, bu anlayışla yetkinin Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığına devredilmesi gerektiğini söylediler.