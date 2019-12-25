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  3. Kırgızistan Başbakanı Abılgaziyev’den Türk iş dünyasına yatırım çağrısı

Kırgızistan Başbakanı Abılgaziyev’den Türk iş dünyasına yatırım çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 15:35 | Son Güncelleme

ULUSKON heyetini kabul eden Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, Kırgızistan da inşaat ve enerji sektörleri başta olmak üzere bir çok alanda iş yatırımları olduğunu kaydederek, bu yatırımları yapmak üzere Türk iş dünyasını Kırgızistan’a beklediklerini ifade etti.Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy öncülüğünde ki heyet Kırgızistan başkenti Bişkek’te Başbakan Abılgaziyev’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kırgızistan Başbakanı Abılgaziyev’den Türk iş dünyasına yatırım çağrısı

ULUSKON heyetini kabul eden Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, Kırgızistan da inşaat ve enerji sektörleri başta olmak üzere bir çok alanda iş yatırımları olduğunu kaydederek, bu yatırımları yapmak üzere Türk iş dünyasını Kırgızistan’a beklediklerini ifade etti.
Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy öncülüğünde ki heyet Kırgızistan başkenti Bişkek’te Başbakan Abılgaziyev’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Başbakan Abılgaziyev, ziyarette duyduğu memnuniyeti ifade ederek iş birliği çağrısında bulundu. Türk ve Kırgız halkının kültürel ve sosyal alanda çok benzerlik gösterdiğinden bahseden Başbakan Abılgaziyev, iki ülkenin kardeş olduğunu kaydetti. Ekonominin karşılıklı olarak artmasından büyük memnuniyet duyacaklarını belirten Başbakan Abılgaziyev, "Ata yurdunuza hoş geldiniz dedi. Kırgızistan da inşaat ve enerji başta olmak üzere bir çok konuda iş yatırımları olduğunu ve bu yatırımları yapmak üzere Türk iş dünyasını Kırgızistan’a bekliyoruz" dedi.

"Yatırımların finanse edilmesi konusunda çok ciddiyiz"
Başkan Atasoy ise Kırgızistan’ın kalkınması için ULUSKON olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.
Başkan Atasoy sonrasında ise Kırgızistan Finans Bakanı Baktygul Jeenbaeve ile bir toplantı yaptı.
Toplantıda Başkan Atasoy, yatırımların finanse edilmesi konusunda çok ciddi olduklarını söyledi. Birlikte iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirten Atasoy, Bakan Jeenbaeve iş birliği protokol yaptı.
Başkan Atasoy son olarak Kırgızistan Meclisi’nde Ulaşım, İletişim ve Mimarisi Bakanı Ulugbek Ormonow ile görüştü.

Kırgızistan Başbakanı Abılgaziyev’den Türk iş dünyasına yatırım çağrısı

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