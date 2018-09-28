Kırıkkale'nin tuzu 40 ülkeye ihraç edilecek

Türkiye’de son zamanlarda ekonomik sorunların yaşanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrısı üzerine bir iş adamı Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük doğal kaynak tuzu üretim tesisinin kurulması için çalışmalara başladı. Ayda 10 ile 15 bin ton ‘doğal kaynak tuzu’ yaklaşık 40 ülkeye ihraç edilecek. Dünya sofralarında yer alacak doğal kaynak tuzunu tansiyon, şeker ve kolesterol gibi hastalığı olan vatandaşlar rahatlıkla tüketebilecek.

Türkiye'nin ekonomisi için seferberlik ilan edildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine seyirci kalamadıklarını ifade eden iş adamı Nihat Özpınar, "Bugün itibariyle şantiye çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Burada kaya tuzunu üreteceğiz inşallah. Endüstriyel, tekstil, gıda sanayi ağırlıkta da hedefimiz ihracat olacak. Allah nasip edersen aylık 2 bin ile 3 bin ton arası tuz elde etmeyi hedeflemekteyiz. Türkiye'nin ekonomisi için seferberlik ilan edildi. Cumhurbaşkanımız çağrı yaptı. Bu çağrının üzerine seyirci kalamayız. Yatırımlara devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse aylık 10 ile 15 bin ton tuzu Kırıkkale’den buradaki ocağımızdan dünyanın 40 ülkesine göndermeyiz hedefliyoruz” dedi.