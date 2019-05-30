Kırkdilim’de sürücülerin yaşadığı korkulu rüya tünellerle son bulacak

Sürücülerin adeta korkulu rüyası olan aynı zamanda Kuzey-Güney aksının önemli bir ayağını oluşturan Kırkdilim’de projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacak. Cumhuriyet tarihinde Çorum’a yapılan en büyük yatırım olan Kırkdilim projesi, 570 milyon liraya mal olacak.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Laçin ilçesine giderek Kırıkdilim tünel geçişi projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde inceledi. Vali Çiftçi’ye bölgede yürütülen çalışmalar hakkında Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli bilgi verdi.

Dev projenin 2019 yılı birim fiyatlarıyla 570 milyon TL’ye mal olacağını açıklayan Bölge Müdürü Murat Gönenli, “Projemiz yeni başladı. Fiziki gerçekleşme yüzde 4.7 seviyelerinde. Bugüne kadar 37 milyon TL’lik yatırım yapıldı. 8.6 kilometre uzunluğundaki yol ile 3 tane tünelden oluşan proje, Kırkdilim geçişini de by-pas eden bir proje. Kırkdilim projesi tamamlandığında Çorum-İstanbul ulaşımı oldukça rahatlamış olacak” dedi.

Bölgeye yapılacak üç tünelden birisi olan bin 553 metre uzunluğundaki tünelin yapımına başlandığını anlatan Gönenli, bu yılki hedeflerinin tünelin kazı ve destekleme çalışmalarını bitirmek olduğunu açıkladı.