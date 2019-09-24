Kirlilik raporu’ çarpıcı sonuçlar verdi! Yaklaşık 20 bin 'güvensiz' ürün imha edildi

Ticaret Bakanlığı, oyuncak, kırtasiye ve tekstilde sağlığı tehdit eden ‘Kirlilik Raporu’nu açıkladı. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) iştiraki EKOTEKS tarafından bu yıl 12’incisi düzenlenen Uluslararası Tekstil Sempozyumu, ‘Sürdürülebilir Temiz Bir Dünya İçin Yeni Yaklaşımlar’ teması ile bugün Dış Ticaret Merkezi’nde yapıldı. Sempozyumda oyuncak, kırtasiye, tekstil ile ayakkabı ürünlerindeki kanserojenler başta olmak üzere insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik yapılan ‘kirlilik denetimlerinin’ sonuçları açıklandı. Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan ile İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Asuman Kılıç Türkeş 1 yıl boyunca yapılan denetimlerde ortaya çıkan son derece çarpıcı rakamları anlattı.

Hazır giyim, tekstil, deterjanlar, oyuncaklar, kırtasiye ürünleri gibi günlük hayatta sıkça rastlanan ürünlerin bakanlık tarafından denetlendiğinin altını çizen Karaaslan, çarpıcı bilgiler verdi.

İç piyasada denetimler sonucu zararlı olduğu saptanan ürünlerin piyasaya arzının yasaklandığını, piyasaya dağıtılan ürünler ise toplatıldığını belirten Karaaslan, toplatılması zor olan ürünlerin ise bertaraf edildiğinin altını çizerek, toplatılan yaklaşık 20 bin ürünün bir kısmın kanserojen maddeye rastladıklarını, bir kısmında ise çocuklar açısından risk teşkil edecek bir takım unsurların tespit edildiğini belirtti.

Karaaslan, yaz döneminde özellikle çocukların sıkça kullandıkları yüzme yardımcıları ile ilgili bu yıl önemli tespitlerde bulunduklarının altını çizerek, "Bu yüzme yardımcılarının bir bölümünün çocukların kolaylıkla alabora olabileceklerini saptadık. Sadece toplattığımız 12 bin civarındaki ürün bu gruba ait. Geriye kalanlar da bir takım zararlı ürünler" diye konuştu.

2019 ilk 9 ayında 1 milyon 601 bin 187 denetlenen üründen 19 bin 849’unun ‘güveniz’ olarak teyit edildiğini vurgulayan Karaaslan, tekstil grubunda sıfıra yakın güvensizlik bulunduğunu söyledi. Tekstil grubundaki 262 bin üründen 2 bin 670’inde güvensizlik tespit ettiklerini, güvensiz olarak tespit edilen ürünlerin sadece 40 tanesinin düğmeden kaynaklı kurşun maddesinden dolayı toplatıldığını geri kalan ürünlerin ise uzun kordon ve bağcıklardan dolayı zararlı görüldüğünü kaydetti.