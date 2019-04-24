FİNANS

Kırmızı ete alternatif: 2 bin liraya satılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2019 13:43 | Son Güncelleme

Bursa'da 23 yıldır tavşan besiciliği yapan Tahsin Işık (35), son zamanlarda 12 kiloya varan ağırlığı, diğer cinslerine göre oldukça büyük olan boyutu, 2 bin liraya satılması ve yüksek protein oranı olan etinin yenebilmesi nedeniyle 'velikan' cinsi tavşan beslemeye başladı. Işık, "Türkiye'de de tavşan eti kırmızı ete alternatif olarak değerlendirmeye başlandı" dedi.

Kırmızı ete alternatif: 2 bin liraya satılıyor

Çocukluğundan beri hayvanlara karşı sevgisi olan Tahsin Işık, 23 yıldır hobi olarak tavşan yetiştiriciliği ve köpek eğitmenliği yapıyor. Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesini küçük bir hayvanat bahçesine çeviren Işık, burada beslediği keçiden, tavuğa birçok hayvanın yanında en sevdiği hayvan olan 'velikan' cinsi tavşanları da burada bakıyor. 12 kiloya kadar çıkabilen ağırlıkları, yaklaşık 1 metre olan boyları ile dikkan çeken velikan tavşanlar, 2 bin liraya kadar alıcı buluyor. Yılda ortalama 5 kez doğum yapan velikan tavşanlar, her doğumda yaklaşık 10 yavru doğuruyor. 2'nci Dünya Savaşı sonrası Nazi Almanya’sında insanların protein ihtiyacını karşılamak için üretilen ırk olan velikan tavşanlar, günümüzde turizm bölgelerinde bulunan otellerin mutfaklarında yaygın biçimde kullanılıyor.

YILDA 50 YAVRU DOĞURUYOR, YETİŞKİNLERİN FİYATI İSE 2 BİN LİRA

Tavşanlarda ırk popülasyonunun çok fazla olduğunu belirten Tahsin Işık, "Tüm tavşan türlerini seviyorum fakat bana hitap eden, hem göze hem de gönle hitap eden velikan tavşanları. Velikan tavşanları daha hantal ve daha sosyal canlılar. Fiziki olarak 8 kilodan 12 kiloya kadar çıkabiliyorlar. Senede 5 defa doğum yapıyorlar. Her doğumda 8-13 arası yavru veriyor. Velikan tavşan ırkı Türkiye'de yeni gelişiyor. Yeni geliştiği için yaygın değil. Bu yüzden dolayı yetişkin tavşanlar 2 bin liraya satılıyor. Yavru velikan tavşanlar ise 300 liradan başlayıp bakımına göre daha yüksek fiyatlar bulabiliyor. Tavşanların fiyatları yetiştiricisine bağlı olarak değişiyor. Türkiye'de insanlar kentsel yaşama adapte oldukları için evde kedi köpek besleyemeyen aileler tavşan besliyorlar. Tavşan kedi ve köpek gibi çok fazla sorumluluk gerektiren bir hayvan değil. Günübirlik besin maddeleri var. Kurutulmuş gıda ve tahıllar ile besleyebiliniyor. Çok fazla aşı gerektiren, maddi anlamda harcama yapılacak bir külfet oluşturmuyor. Tavşanlara bakış açısı her geçen gün değişiyor. Eskiden ada tavşanı vardı. Şimdi çeşitliliği her geçen gün artıyor" dedi.

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'TÜRKİYE’DE TAVŞAN ETİNE SICAK BAKILMIYOR'

Velikan tavşanların Almanya’ya ait bir ırk olduğunu söyleyen Işık, "Almanya'da yetiştirilen etçil bir ırk. Diğer tavşan ırklarına göre daha hızlı gelişiyor. Yetişkin hallerinde 10 ile 12 kiloya kadar çıkabiliyor. NAZİ Almanya’sında savaş sonrası insanların et ihtiyacının karşılanması için üretilen bir ırk. Türkiye'de tavşan etine çok sıcak bakılmıyor. Yavaş yavaş tanınmaya başladı. Bunun için çalışma yapan bazı arkadaşlar var. Ruhsatlı işletmeleri ve kesimhaneleri var. Türkiye'de de alternatif et olarak tavşan etini değerlendirmeye başladılar" dedi.

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'BİRKAÇ SENE ÖNCE OĞLAK ETİNE DE SICAK BAKILMIYORDU'

Tavşan etinin oldukça sağlıklı olduğunu söyleyen Işık, "Tavşan eti protein, kolesterol ve doymamış yağ açısından çok iyi. İsviçre, Hollanda, Romanya, Belçika, Almanya'da tavşan eti tüketiliyor. Türkiye'de insanlara sunum yapılmadığı için bu konuda bilinçsiz. Bir kaç sene öncesine kadar oğlak etine de sıcak bakılmıyordu. Ankara Üniversitesi Tiftik Keçisiyle ilgili bir çalışma yaptı. O çalışmadan sonra oğlak etini topluma sundu. Şu an Ankara'da oğlak eti taleplerine yetişemiyorlar" dedi.

OTELLERİN TAVŞAN ETİ TALEPLERİ KARŞILANAMIYOR

Türkiye'de tavşan etine olan talebin her geçen gün arttığını belirten Işık, "Özellikle turizm bölgelerinde yabancı turistler tarafından tavşan eti tercih konusu oldu. Bu sebeple tavşan yetiştiriciliği her geçen gün yaygın hale gelmeye başladı. Özellikle etlik tavşan taleplerini karşılamaya çalışan arkadaşlarımız var. Tavşanlar denetimli olarak beslendiği için hayvanın ne tükettiğini biliyorsunuz. Antibiyotik ve hormon almıyor. Hormon almadığı için insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmuyor. Günümüzde tavukçulukta sayısız hayvanı bir arada tuttukları için antibiyotik ve koruyucu hekimlik uygulamaları gerekiyor. Kısa sürede kesime gelen hayvanlar insan sağlığı için tehdit oluşturuyor. Tavşanda böyle kötü tablo yok. Tamamen sağlıklı ve doğal. Tahılgiller ve kurutulmuş ot tüketiyor. Bunun dışında herhangi bir antibiyotik ve gıda takviyesi veremiyorsunuz. Hayvan dengeli bir şekilde kilo alıyor ve sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürüyor" dedi.

KAYNAK:DHA

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