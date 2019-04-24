Kırmızı ete alternatif: 2 bin liraya satılıyor

Çocukluğundan beri hayvanlara karşı sevgisi olan Tahsin Işık, 23 yıldır hobi olarak tavşan yetiştiriciliği ve köpek eğitmenliği yapıyor. Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesini küçük bir hayvanat bahçesine çeviren Işık, burada beslediği keçiden, tavuğa birçok hayvanın yanında en sevdiği hayvan olan 'velikan' cinsi tavşanları da burada bakıyor. 12 kiloya kadar çıkabilen ağırlıkları, yaklaşık 1 metre olan boyları ile dikkan çeken velikan tavşanlar, 2 bin liraya kadar alıcı buluyor. Yılda ortalama 5 kez doğum yapan velikan tavşanlar, her doğumda yaklaşık 10 yavru doğuruyor. 2'nci Dünya Savaşı sonrası Nazi Almanya’sında insanların protein ihtiyacını karşılamak için üretilen ırk olan velikan tavşanlar, günümüzde turizm bölgelerinde bulunan otellerin mutfaklarında yaygın biçimde kullanılıyor.

YILDA 50 YAVRU DOĞURUYOR, YETİŞKİNLERİN FİYATI İSE 2 BİN LİRA

Tavşanlarda ırk popülasyonunun çok fazla olduğunu belirten Tahsin Işık, "Tüm tavşan türlerini seviyorum fakat bana hitap eden, hem göze hem de gönle hitap eden velikan tavşanları. Velikan tavşanları daha hantal ve daha sosyal canlılar. Fiziki olarak 8 kilodan 12 kiloya kadar çıkabiliyorlar. Senede 5 defa doğum yapıyorlar. Her doğumda 8-13 arası yavru veriyor. Velikan tavşan ırkı Türkiye'de yeni gelişiyor. Yeni geliştiği için yaygın değil. Bu yüzden dolayı yetişkin tavşanlar 2 bin liraya satılıyor. Yavru velikan tavşanlar ise 300 liradan başlayıp bakımına göre daha yüksek fiyatlar bulabiliyor. Tavşanların fiyatları yetiştiricisine bağlı olarak değişiyor. Türkiye'de insanlar kentsel yaşama adapte oldukları için evde kedi köpek besleyemeyen aileler tavşan besliyorlar. Tavşan kedi ve köpek gibi çok fazla sorumluluk gerektiren bir hayvan değil. Günübirlik besin maddeleri var. Kurutulmuş gıda ve tahıllar ile besleyebiliniyor. Çok fazla aşı gerektiren, maddi anlamda harcama yapılacak bir külfet oluşturmuyor. Tavşanlara bakış açısı her geçen gün değişiyor. Eskiden ada tavşanı vardı. Şimdi çeşitliliği her geçen gün artıyor" dedi.