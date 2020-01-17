Kırsal kalkınma için 38 projeye 52 milyon lira hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD- II) destekleri 5'inci başvuru çağrısı 5'inci grubu kapsamında 38 proje için 52 milyon lira destek verileceğini belirterek, "Verilen hibe sayesinde kırsal alanlara 125 milyon lira yatırım kazandırılacak." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, IPARD- II destekleri 5'inci başvuru çağrısı 5'inci grubunda desteklenen projelere ilişkin bilgi verdi.

Kırsal kalkınmayı üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirten Pakdemirli, kırsaldan kente göçün önlenmesi, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla IPARD-II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağladıklarını bildirdi.

TKDK'nin 16 Şubat 2019'da çıktığı IPARD-II 5'inci başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan ve onaylanan projelerin 5. Grup sonuçlarının www.tkdk.gov.tr internet adresinden açıklandığını ifade eden Pakdemirli, şu bilgileri verdi: