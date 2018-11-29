FİNANS

Kırsal kalkınmaya 747 milyon TL hibe

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.11.2018 11:58 | Son Güncelleme

Son 3 ayda onaylanan 2,266 kırsal kalkınma projesiyle 1.4 milyar TL yatırım yapılacak

Kırsal kalkınmaya 747 milyon TL hibe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son üç ayda 2,266 kırsal kalkınma projesinin onaylandığını, bu projelerle toplam 747 milyon TL hibe sağlanacağını ve hibelerle birlikte yaklaşık 1.4 milyar TL tutarında yatırım yapılacağı söyledi.

Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında bugün 134 hayvancılık projesini onaylayarak hibe sözleşmelerinin imzalanma sürecini başlattıklarını kaydetti.

Toplam 134 proje kapsamında 92 milyon TL hibe verileceğini belirten Pakdemirli, bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 187 milyon TL'lik yatırım yapılacağını ifade etti.

Son 3 ayda 2,266 projenin onaylandığını kaydeden Bakan Pakdemirli, bu projelerle toplam 747 milyon TL hibe sağlanacağını ve hibelerle birlikte yaklaşık 1.4 milyar TL tutarında yatırım yapılacağı belirtti. KAYNAK:REUTERS

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarım

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