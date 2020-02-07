Kırşehir'de ekmek fiyatları rekabet nedeniyle 59 kuruşa düştü

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ulusal marketlerin Kırşehir'de ekmek fiyatlarını düşürmesi ve fırıncılar arasındaki rekabetin indirimi gündeme getirdiğini belirtti.

Kaliteli malzeme kullanılması halinde ekmeğin fırıncıya maliyetinin 75-80 kuruştan aşağı olamayacağını vurgulayan Öztürk, birleşerek büyük işletme kuran bazı fırıncıların ekmek fiyatındaki düşüşü teşvik ettiğini öne sürdü.

Öztürk, "Kırşehir'de tüketilen günlük yaklaşık 150 bin ekmeğin 30 binini ulusal marketler satıyor. Ulusal marketler 3-5 bin ürünün yanında ekmekten zarar etmeyi göze alıyorlar. Küçük bakkal ve marketler de rekabet edebilmek için mecburen fiyat düşürüyor. Birleşerek 50-60 bin ekmek üreten fırıncılar da bu düşüşe çanak tutuyor. Büyük balık küçük balığı yutar misali, olan küçük fırıncılara oluyor." dedi.

Düşük fiyata satılan ekmeklerin kontrol edilmesi gerektiğine işaret eden Öztürk, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bu ekmekleri incelemeli. Sağlık açısından, un, maya, su malzemeleri yönünden incelemesi gerekir." diye konuştu.