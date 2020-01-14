FİNANS
  4. Kırşehir Şeker Fabrikası'na 30 milyon liralık yeni yatırım

Kırşehir Şeker Fabrikası'na 30 milyon liralık yeni yatırım

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 13:29 | Son Güncelleme

Genel Müdür Yavuz Erence: - "Bu seneki yeni yatırımlarla 5 yıl sonra fabrikanın pancar işleme kapasitesini günde 8 bin tona çıkaracağız" - "Biz şekeri, Pepsi, Coca-Cola, Haribo'ya veriyoruz. Uluslararası şirketlere satıyoruz"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence, özelleştirmeden sonra fabrikaya 30 milyon liralık yeni yatırım yaptıklarını bildirdi.

Erence, fabrika binasında düzenlediği basın toplantısında, Kırşehir Şeker Fabrikası'nın 2018 yılında özelleştirildiğini anımsatarak, bu tarihten itibaren personel çıkarmadıklarını, daha çok kişiyi işe aldıklarını belirtti.

İlk yılı fabrikanın mevcut imkanlarıyla tamamladıklarını ifade eden Erence, 2019 yılından itibaren performans ve kaliteyi artırıcı yatırımlara yöneldiklerini vurguladı.

Yeni yatırımlarla günlük pancar işleme kapasitesini 3 bin 600 tondan 5 bin 700 tona kadar çıkardıklarını anlatan Erence, şöyle konuştu:

"Fabrika modernizasyonu ve şeker fabrikasının iyileştirilmesi kapsamında 2019 yılında 30 milyon liraya yakın yatırım yaptık. Kapasiteyi artırıcı, kalite değerlerini yükseltici yatırımlarımız oldu. Biz devralmadan önce günlerce arızaların olduğu dönemler olmuş. Bu sene hiç durmadan, arıza vermeden kampanyayı da tamamladık. Bu seneki yeni yatırımlarla 5 yıl sonra fabrikanın pancar işleme kapasitesini günde 8 bin tona çıkaracağız. Sahada ekilen pancarı da iki katına çıkmış olarak göreceğiz. Yani herkesin istediği kadar pancarı kota olarak dağıtmış olacağız."

- "Uluslararası şirketlere satıyoruz"

Erence, kendi kotaları olan yaklaşık 8 bin 500 ton şekeri ürettikten sonra ihracata dayalı ürünlere yöneldiklerine vurgu yaparak, "Biz şekeri, Pepsi, Coca-Cola, Haribo'ya veriyoruz. Uluslararası şirketlere satıyoruz. Bu şirketler herkesten şeker almıyor. Fabrikaları denetletip çıkan ürünü kontrol ettikten sonra yurt dışına götürüyorlar. Onun da biyolojik dahil olmak üzere bütün analizlerini yapıyor, uygun olanı alıyorlar. Çok kaliteli şeker ürettiğimiz için uluslararası kurumsal şirketlere satıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Duyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyorDuyan görmek için arıyor! 68 kiloluk taşı banka kasasında saklıyor
ING Türkiye çalışanları, iş hayatına ara verip hayallerini gerçekleştirebilecekING Türkiye çalışanları, iş hayatına ara verip hayallerini gerçekleştirebilecek
İstanbul İnşaatçılar Derneği'nden 2020'nin çok iyi geçeceği müjdesi geldiİstanbul İnşaatçılar Derneği'nden 2020'nin çok iyi geçeceği müjdesi geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Basın Toplantısı, Şeker üretimi, yatırım,

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

'100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' için başvurularda yarın son gün

'100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' için başvurularda yarın son gün

Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya indi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya indi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamsinin fiyatı 20 liradan 10 liraya düştü

Hamsinin fiyatı 20 liradan 10 liraya düştü

Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi değerlendirmesi

Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi değerlendirmesi

İhtiyaç sahipleri için ‘sosyal destek kartı’ uygulaması başladı

İhtiyaç sahipleri için ‘sosyal destek kartı’ uygulaması başladı

Hamsi tezgahları uzun bir aradan sonra yeninden şenlendirdi

Hamsi tezgahları uzun bir aradan sonra yeninden şenlendirdi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.