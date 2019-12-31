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  4. Kış hastalıklarına karşı "akılcı ilaç kullanımı" uyarısı

Kış hastalıklarına karşı "akılcı ilaç kullanımı" uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 10:52 | Son Güncelleme

Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay: - "Tanı hatalıysa gereksiz yere ilaç kullanmış olursunuz. Tanı doğruysa da ilaca ne zaman başvuracağımız, hangi dozlarda ve ne süre ile kullanacağımızı bilmemiz gerekir" - "Akılcı olmayan ilaç kullanımı faydadan çok zarar yaratabilir"

İSTANBUL (AA) - Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, "Tanı hatalıysa gereksiz yere ilaç kullanmış olursunuz. Tanı doğruysa da ilaca ne zaman başvuracağımız, hangi dozlarda ve ne süre ile kullanacağımızı bilmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, uzmanlardan akılcı ilaç kullanımı konusunda uyarı geldi. Hastalıklarla beraber ilaç kullanımının da arttığı kış aylarında uzmanlar, akılcı ilaç kullanımının öneminin altını çiziyor.

Verilen bilgiye göre, Nişantaşı Üniversitesi'nde düzenlenen 3. Nörobilim Kongresi'nde konuşan Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, akılcı ilaç kullanımında hastalığın tanısının önemli olduğunu belirtti ve tanı hatalıysa gereksiz yere ilaç kullanılmış olacağını aktardı.

"Tanı doğruysa da ilaca ne zaman başvuracağımız, hangi dozlarda ve ne süre ile kullanacağımızı bilmemiz gerekir." değerlendirmesinde bulunan Uzbay, etkilerinin yanında yan etkileri de olan ilaçların ezbere kullanılmaması gerektiğini kaydetti.

Uzbay, ilaç kullanımının hekim kontrolünde yapılması gerektiğini bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akılcı ilaç kullanımının en önemli şartlarından bir tanesi de eczaneden temin edilmesidir. İnternetten ya da eczane dışı bazı yerlerden alınan ilaçlar sahte veya içeriği farklı olabilir. Bu da sağlığınıza zarar verir. Kış aylarında en çok görülen hastalıkların başında soğuk algınlığından kaynaklı hastalıklar yer alıyor. Eğer belli bir süredir geçmeyen kuru öksürüğünüz varsa ve buna ateş eşlik ediyorsa, vücut kırgınlığınız sizi zorluyorsa doktora başvurmanız gerekebilir.

Yaşam konforunu artırmak için bir takım gıda, vitamin ve mineral takviyelerini kullanabilirsiniz. Ancak bunun için de kan testi yaptırıp, sonucuna göre eksiklikleri tamamlayacak takviyeler alabilirsiniz. Vitamin ve minerallerin eksik olması bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalanmanızı kolaylaştırabilir. Ama test sonuçlarına göre bir eksiklik yoksa bunları da gereksiz yere kullanmamak lazım."

Uzbay, akılcı olmayan ilaç kullanımının faydadan çok zarar yaratabileceğini de bildirdi.

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Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay Nişantaşı Üniversitesi

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