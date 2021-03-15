Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Koronavirüs nedeniyle vatandaşlara destek vermek amaçlı uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği hakkında son tarih açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından istihdamı korumak amacıyla ödenen KÇÖ uzatıldı mı? sorusuna beklenen yanıt 15 Mart Kabine Toplantısı ardından duyuruldu. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? İşte, Kısa Çalışma Ödeneği kararı!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı ardından Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasını Mart ayı sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu."

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

İşsizlik ödeneğinden faydalanmak için, işten çıkarılmanın ardından 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekiyor.