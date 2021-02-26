Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak 2021? Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra, Zümrüt Selçuk, her ay kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödeme tarihleriyle ilgili vatandaşları bilgilendirici açıklamalar yapıyor. Mart ayına girilirken yine vatandaşlar, Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Şubat ayı içerisinde Ocak ayına ait kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Şubat 2021 tarihinde yapılmıştı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri olmayan vatandaşların ise PTT üzerinden ödemelerini alabileceğini belirtmişti. Ancak Mart ayı başında yapılması beklenen Şubat ayı ödemelerine dair henüz Bakan Selçuk’tan bir açıklama gelmedi.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2021?

KÇÖ gibi Ocak ayına ait işsizlik maaşı da Şubat ayı içerisinde yatırılmıştı. Ödemeler KÇÖ ile aynı tarihte 5 Şubat 2021’de yapılmıştı. Mart ayında yapılacak olan Şubat ayına ait işsizlik maaşı ödemelerinin de ne zaman yapılacağına dair Bakan Selçuk’tan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu ödemelerin de Mart ayının başında yapılması bekleniyor.