Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik ödemeleri ne zaman yatar? Bakan açıkladı

Pandemi dönemi sebebi ile birçok işsiz vatandaşımızın geçim kaynağı olan işsizlik ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’nin 31 Mart itibari ile son bulacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Pandemi sürecinin hala devam etmesi sebebi ile bu sürenin uzatılması talep edilmiş olsa da bu konuda olumlu bir adım atılmadı.

MART AYI KÇÖ VE İŞSSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

KISA ÇALIŞMA VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ UZAYACAK MI?

Kısa Çalışma Ödeneğinin ne zaman biteceği bilgisi Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ödeneğin süresini son defa olarak Mart ayı sonuna kadar uzatıyoruz.” demişti. Bu açıklama ile beraber Kısa Çalışma Ödeneğinin 31 Mart’ta sona ereceği netleşmiş oldu.

