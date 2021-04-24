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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar, uzatılıyor mu? İşte 2021 kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ödenme tarihi...

24.04.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs süreciyle birlikte ödenmeye başlanan kısa çalışma ödeneği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneği süresi ile ilgili alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? İşte 2021 kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ödenme tarihi...

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar, uzatılıyor mu? İşte 2021 kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ödenme tarihi...

2020'den bu yana devam eden koronavirüs süreciyle birlikte ödenmeye başlanan kısa çalışma ödeneği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. KÇÖ yani Kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağı gündeme gelmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uzatılacağı açıklanmıştı. Alınan yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATAR? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDENME TARİHİ...

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayınlanan karara göre, kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmış olan kararda, “Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri bulunuyor.

KÇÖ'nün uzatılmasıyla beraber ödemenin bu ay dahil olmak üzere Mayıs ve Haziran aylarında da yapılması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kısa Çalışma Ödeneği
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