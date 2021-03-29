Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs ile mücadele döneminde vatandaşa destek amaçlı verilen Kısa Çalışma Ödeneği işçi ve iş verenlerin yeniden gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs nedeni ile sıkıntıya düşen esnafın destekleneceğini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı ardından Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasını Mart ayı sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu."

29 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından ise Kısa Çalışma Ödeneği hakkında henüz resmi bir açıklama yaptı.

