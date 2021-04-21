Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Erdoğan açıkladı!

Pandemi döneminde işe tam zamanlı devam edemeyen vatandaşlara ödenmeye başlanan Kısa Çalışma Ödeneği hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) söz konusu uygulamanın süresinin uzatılması istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 31 Mart’ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği’nin yeniden hayata geçirilmesini istemişti. Palandöken, Kısa Çalışma Ödeneği’nin pandemi tamamen bitene kadar yürürlükte kalması gerektiğini de belirtmişti. Son düzenlemeyle 1.500 TL’ye çıkarılan Nakdi Ücret Desteği’nin de genişletilmesini isteyen Palandöken “Nakdi Ücret Desteği’nin kapsamı genişletilirken bir yılı aşkın süredir devam eden pandemiden olumsuz etkilenen diğer meslekler de bu kapsama dahil edilmeli” şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere Nisan, Mayıs, Haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık" açıklamasında bulundu. KÇÖ ödemeleri Nİsan, Mayıs ve Haziran aylarında da devam edecek.



