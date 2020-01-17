Kısa vadeli dış borç stoku Kasım’da arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, 2019 Kasım sonu itibarıyla 2018 yılsonuna göre yüzde 1,0 oranında artışla 114,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Kasım dönemi kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yılsonuna göre yüzde 1,0 oranında artışla 114,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,4 oranında azalarak 55,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,0 oranında artarak 52,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yılsonuna göre yüzde 30,6 oranında azalarak 7,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 9,5 oranında artarak 20,8 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 3,8 oranında artışla 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılsonuna göre yüzde 2,0 oranında azalışla 13,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yılsonuna göre yüzde 9,1 oranında artarak 43,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.