FİNANS

KİT çalışanları taşeron müjdesi bekliyor

25 Mart 2018 13:29

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, "Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci bir hafta sonra tamamlanacak ama hala KİT çalışanlarıyla ilgili çalışmanın ne olduğu bilinmiyor. 1 milyondan fazla insanın kadroya girdiği yerde 70 bin insanımızın kadroya alınmaması doğru ve adil değil." dedi.

KİT çalışanları taşeron müjdesi bekliyor

 Taşerona kadro düzenlemesini olumlu bulup desteklediklerini belirten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bunun yanında eksik yönlerini de her fırsatta dile getirdiklerini vurguladı ve şunları kaydetti:

 
"Bu eksikliklerin başında, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapan taşeron işçilerin düzenlemenin kapsamına alınmaması geliyor. Bu kapsamdaki çalışan sayısı yaklaşık 70 bin kişi. 1 milyondan fazla insanın kadroya girdiğinin açıklandığı yerde 70 bin civarındaki insanımızın kadroya alınmaması doğru ve adil değil."
 
Atalay, gelinen aşamada hükümet yetkililerinin KİT'lerdeki çalışanlara Hazine'nin kadro vereceği ve bu konudaki çalışmaların sürdüğü yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını dile getirerek, "Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci bir hafta sonra tamamlanacak ama hala KİT'lerdeki çalışanlarla ilgili çalışmanın ne olduğu bilinmiyor. KİT'lerde çalışanlar ve asıl işi yapıp da taşeron düzenlemesinin kapsamına girmeyenler, hükümetten müjdeli haber bekliyor." diye konuştu.
 
Hükümetin KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlarla ilgili düzenlemeyi biran evvel kamuoyuyla paylaşmasını isteyen Atalay, "100 kilometre yol yapıp 5 metresini eksik bırakırsanız, herkes yaptığınız yolu değil, yapılmayan 5 metreyi konuşur. Taşeron işçilere kadro düzenlemesi, KİT'lerde taşeron statüsünde çalışanlar ile kamuda asıl işi yapanların kadro alınmasıyla taçlandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.
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