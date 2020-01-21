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  4. Kıyı kesimlerde sağanak, Marmara ve iç kesimlerde kar bekleniyor

Kıyı kesimlerde sağanak, Marmara ve iç kesimlerde kar bekleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 08:22 | Son Güncelleme

Kıyı kesimlerde sağanak, Marmara ve iç kesimlerde kar bekleniyor

Türkiye'nin kıyı kesimlerinde bugün yağmur ve sağanak, Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile
Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkari ve Şırnak
çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde
yağmur ve sağanak, Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık
yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında
seyredeceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

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