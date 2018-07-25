Kızılay'dan 'Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası!

Kızılay’ın geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Av.M. Umut YALÇIN tarafından bu yıl için kurban bağışı bedellerinin 750,00 TL, yurt dışında ise 590,00 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Yalçın, “Vekaletle kurban kesimi organizasyonlarında kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımıza bu ibadetlerini gerçekleştirirken aynı zamanda kendilerinin ulaşamayacağı ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendirerek bir iyilik ve paylaşma şölenine de dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.

‘Kurban bereketi yıl boyu sürsün’ sloganıyla kavurma konserve haline getirdikleri kurbanları sadece Kurban Bayramı’nın sürecinde değil, 365 gün bu kurban bereketi devam ettirmeyi amaç edinen Türk Kızılayı bu modelle Türkiye’nin 4 bir yanında şubeler aracılığı ile insanlara ulaştırıyor.

Bu yıl 150 . yılını kutlayan Türk Kızılayı vekaletle kurban kesimi organizasyonlarında, ibadetlerini yerine getiren vatandaşların, uzak coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendirmelerine ve bayramın "iyilik ve paylaşma şölenine" dönüşmesine yardımcı olmaktalar.