Kızılay'dan 'Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası!

Kızılay’ın geleneksel hale gelen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Av.M. Umut YALÇIN tarafından bu yıl için kurban bağışı bedellerinin 750,00 TL, yurt dışında ise 590,00 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Yalçın, “Vekaletle kurban kesimi organizasyonlarında kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımıza bu ibadetlerini gerçekleştirirken aynı zamanda kendilerinin ulaşamayacağı ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendirerek bir iyilik ve paylaşma şölenine de dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.
‘Kurban bereketi yıl boyu sürsün’ sloganıyla kavurma konserve haline getirdikleri kurbanları sadece Kurban Bayramı’nın sürecinde değil, 365 gün bu kurban bereketi devam ettirmeyi amaç edinen Türk Kızılayı bu modelle Türkiye’nin 4 bir yanında şubeler aracılığı ile insanlara ulaştırıyor.
Bu yıl 150 . yılını kutlayan Türk Kızılayı vekaletle kurban kesimi organizasyonlarında, ibadetlerini yerine getiren vatandaşların, uzak coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendirmelerine ve bayramın "iyilik ve paylaşma şölenine" dönüşmesine yardımcı olmaktalar.
**BAĞIŞLAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Bu konuda beyanda bulunan Av.M. Umut YALÇIN;**
Bağışlar Malatya Şube Başkanlığı tarafından Belediye Meydanında kurulan stantda bankalardaki Kızılay bağış hesaplarına, Türk Kızılayı şubeleri, PTT şubelerindeki Kızılay pota çeki hesabına,168 Ücretsiz Çağrı Merkezi ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak ve yine kabul edilmektedir.
TELEFONLA ULAŞILMASI DURUMUNDA BAĞIŞÇIMIZIN BULUNDUĞU ADRESE GİDEREK MAKBZU KARŞILIĞINDA BAĞIŞI KABUL EDECEĞİZ
Yalçın açıklamasının devamında;
“Bu yıl 05385093199 ve 0532 6681089 no.lu telefonlar aracılığı ile tarafımıza ulaşan bağışçılar içinde bir kolaylık olması açısından verdikleri adrese gidilerek makbuz karşılığı bağışlarını almayı ve böylelikle bağışları da kolaylaştırmayı planlıyoruz. “ dedi.
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