FİNANS

Kızılay kurban vekalet bedelini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

Kızılay kurban vekalet bedelini yurt içi 850 TL, yurtdışı 725 TL olarak açıkladı.

Kızılay kurban vekalet bedelini açıkladı

Kızılay 2019 yılı kurban kesim bedelini açıkladı. Buna göre kurbanlığını Kızılay'a kestirmek isteyen vatandaşlar vekalet bedeli olarak 850 lira ödeyecek.

Yurtdışı vekalet ücreti ise 725 lira olacak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu yılın kesim bedellerini yurt içi için 890, yurtdışı içinse 725 lira olarak açıklamıştı.


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