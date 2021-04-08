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Kızılırmak nehri üzerine 67 milyon liralık ’Millet Bahçesi’ inşa ediliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2021 14:34 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de Kızılırmak nehri üzerine 67 milyon liralık bütçeyle inşa edilen 500 dönümlük Millet Bahçesi projesinin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Kızılırmak nehri üzerine 67 milyon liralık ’Millet Bahçesi’ inşa ediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı 500 bin metrekare alana 67 milyon liralık bütçeyle inşa edilen Millet Bahçesi çalışmaları sürüyor. "Daha çok yeşil" anlayışı doğrultusunda Kırıkkale’de hayata geçirilen Millet Bahçesi, şehir coğrafyasına yeni bir değer katacak. Kırıkkale’ye yeni bir soluk getirecek Millet Bahçesi projesi; içerisinde barındıracağı yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş, koşu parkurlarıyla, bisiklet yoluyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Çocuk oyun alanlarının ve bitki müzesinin olacağı millet bahçesinde 15 bin 326 ağaç ve yeşil alanlar yer alacak. Vatandaşların ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer alacağı millet bahçesinde tema bahçeleri, çiçekli bitkiler ile buluşacak vatandaşlar huzur içinde vakit geçirebilecek.

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Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kızılırmak kıyısına inşa edilen Millet Bahçesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgiler alan Saygılı, Millet Bahçesinin şehir için çok önemli bir proje olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla uygun olan her şehre bir Millet Bahçesi Projesi yapıldığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bu manada şanslı illerden bir tanesinin de Kırıkkale olduğunu söyledi.

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"Ekipler gece-gündüz çalışıyor"

Kızılırmak kenarında belediyeye ait 500 dönümlük bir arazi üzerine Türkiye’nin en büyük Millet Bahçelerinden birisinin Kırıkkale’ye yapıldığını ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Çok hızlı bir şekilde devam ediyor inşaatımız. Müteahhit firmaya teşekkür ediyorum gece-gündüz çalışıyorlar. Gerçekten çok amaçlı şehrimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çok güzel bir Millet Bahçesi, Kızılırmak kenarında yapılıyor.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve TOKİ’ye bu manada göstermiş oldukları işbirliği ve katkı için çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük emekleri var bu millet bahçesinin oluşumunda. Ben bütün emeği geçen milletvekilimize, valimize, herkese çok teşekkür ediyorum. AK Parti iktidarında yapılan en önemli son dönemdeki vaatlerden bir tanesi de Millet Bahçesiydi. Bunun da realizme olması bizi memnun ediyor."

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"15 BİNDEN FAZLA AĞAÇ DİKİLECEK"

Saygılı, "Pek çok yürüyüş alanları, yeşil alanlar, piknik sahaları, bisiklet alanları, Millet Bahçesinin içerisinde hemen hemen hepsinde bulunan Millet Kıraathaneleri, spor merkezleri, pek çok aktivite merkezleri bu alanımızın içerisinde yer alıyor. Bizi farklı kılan Kızılırmak’ın kenarında oluşumuz.

Burası halkımızın kullanımında olan bir parktı. Burada gördüğünüz gibi hiçbir ağacımıza dokunulmadan yeşil alana dokunulmadan 15 binin üzerinde ağaç da dikilecek. Yeşil bir alan halkımızın nezih bir şekilde kullanabileceği bir alan Kızılırmak kenarındaki Kırıkkale Millet Bahçesi, içerisindeki gölet ve su gezinti alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, mini hayvanat bahçesi, çim aktivite sahaları, piknik alanları, spor alanı, millet kıraathanesi gibi olanaklarıyla birden fazla ihtiyaca cevap verecek" ifadesini kullandı.

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(İHA)

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