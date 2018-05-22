KKTC'den Türk Lirası çıkışı

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Türk Lirası'ndan farklı bir para birimine geçiş konusunun Türkiye ile görüşüldüğünü söyledi.
KKTC basınının haberine göre, Erhürman konuyla ilgili şöyle konuştu: "Müdahalede güçlük çektiğimiz sıkıntılar var. Türk Lirası'nın değer kaybı, dövizin yükselmesi ve petrol fiyatlarının artmasıyla karşı karşıyayız. Bizim bunlara etki etmemiz mümkün değildir. Bu konuda koordine bakanlık olarak sürekli toplantılar düzenliyoruz. Radikal sayılabilecek adımlar gündeme gelebilir. Vahim sonuçlar doğurması kabul edilemez. Türkiye ile de görüşmelerimiz sürüyor. Bu durum KKTC ekonomisine doğrudan etki yapıyor."
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