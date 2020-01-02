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  4. KKTC/Akıncı: East-Med çok daha uzun ve masraflı bir güzergah

KKTC/Akıncı: East-Med çok daha uzun ve masraflı bir güzergah

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, East-Med doğal gaz boru hattı projesinin, "başka alternatiflere göre çok daha uzun ve masraflı bir güzergah durumundar" olduğuna dikkat çekti.

Sefa Karahasan / Lefkoşa, 2 Ocak (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, East-Med doğal gaz boru hattı projesinin, "başka alternatiflere göre çok daha uzun ve masraflı bir güzergah durumundar" olduğuna dikkat çekti.
Konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapan Akıncı, "İsrail’den Güney Kıbrıs’a, oradan Girit’e ve Yunanistan’a, nihayetinde de İtalya’ya uzanması planlanan boru hattı, başka alternatiflere göre çok daha uzun ve masraflı bir güzergah durumundadır" dedi ve ekledi:
"Konunun uzmanlarının karşı görüşlerine rağmen gündemde tutulmaya çalışılan bu projenin, tıpkı Güney Kıbrıs’ın tek başına AB’ye üye yapılmış olması gibi, Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmayacağı açıktır. Politik atmosfer, atılacak karşılıklı adımlarla değiştirilebilir; ancak coğrafyayı değiştirmek olanaksızdır. Coğrafi gerçekler ise Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminden Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye’yi dışlamanın olanaksız olduğuna işaret etmektedir. Öteden beri vurguladığım gibi, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarından ortaklaşa yararlanmanın, barış ve istikrar içinde birlikte kullanmanın yolunu bulmamız gerekmektedir. Bu da akıl yolunda, makul olanda uzlaşmakla ve nihai olarak Kıbrıs sorununu çözmekle olasıdır. Bir kez daha anlaşılmaktadır ki Kıbrıs sorununun çözümü, sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin de ihtiyacı haline gelmiştir.”

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