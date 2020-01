KMPG- Fintech 100’de bu yıl iki Türk şirketi yer aldı

İstanbul, 9 Ocak (DHA) - KPMG ve H2 Ventures’ın ortak hazırladığı yenilikçi Fintech firmalarını kapsayan 2019 Fintech 100 raporunda bu yıl Papara ve MenaPay, listede yer alan iki Türk girişimi oldu.

KPMG’nin yatırım şirketi H2 Ventures ile birlikte hazırladığı Fintech 100 listesinin altıncısı yayımlandı. Lider 50 ve Gelişen 50 kategorileri için 29 ülkeden şirketlerin seçildiği listeye listenin son üç yıldır öncüsü olan Çin, ilk 10’da üç şirketle yer aldı. Lider 50 kategorisinde Çinli Ant Financial liderliğini bu yıl da korurken, listeye geçen yıl üçüncü sıradan giren Singapur şirketi Grab, bu yıl ikinciliğe yükseldi. Çinli JD Digits üçüncü, Endonezya merkezli GoJek dördüncü, Hindistan’dan Paytm ise beşinci sırada yer aldı. ABD ve İngiltere de ilk 10’a ikişer şirketle girdi.

Türk girişimler umut veriyor

Listenin Gelişen 50 kategorisinde Türkiye’den Papara ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Türk girişimi MenaPay yer aldı. Papara Kurucusu Ahmed F. Karslı, “KPMG ve H2 Ventures’a teşekkür ediyoruz. Bu sene açıkçası çok ödül aldık ama Fintech100’de yer almak için bizim için en değerlisi oldu. Hem çalışmalarımızın karşılığını bu şekilde bulabilmek hem de ülkemizi Ant Financial, Grab, N26, Nubank, Revolut gibi dünyanın en iyilerinin arasında yer alarak temsil edebilmek gerçekten tarifsiz bir mutluluk. 2020’de daha iyisini yapabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gurur duyduğu bir teknoloji girişimi olma konusunda kararlıyız” dedi.

2017 yılında faaliyetlerine başlayan MenaPay’in CEO'su Çağla Gül Şenkardeş ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin ilk blok zincir tabanlı ödeme yöntemi olan MenaPay ile nakiti dijitalleştirerek blok zincir teknolojisinin günlük hayatın her alanında kullanılabileceğinin en güzel örneklerinden birini ortaya çıkartmayı hedefliyor ve oluşturduğumuz ekosistem ile sadece kripto endüstrisine değil aynı zamanda fintech ekosistemine de yeni bir bakış açısı getirmeye çalışıyoruz. Hedeflerimizi kararlı ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirerek büyümek ve global bir blok zinciri şirketi haline gelerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz ve Türk şirketlerinin global olarak teknoloji alanında ne kadar başarılı olabileceğinin de bir göstergesi olduğundan dolayı 2019 Fintech100 Raporu’nda MenaPay’in yer alması bizim için büyük bir gurur ve sevinç kaynağı.

“2020 yılında da kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca kurulduğumuz günden bu yana ülkemizde blok zinciri ekosisteminin gelişmesine ve bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek konusunda da bir misyon üstleniyoruz. Ekosistem dahilinde Blockchain Türkiye platformu ve yine bu alanda hizmetler sunan birçok farklı platform ve etkinliğe destek veriyoruz. Tüm dünya için yeni bir teknoloji olan blok zincirinin bilinirliğinde ve kullanım alışkanlığında artış yakalandığı ayrıştırıcı özellikleri anlatarak dijital dönüşümün gerçekleşmesinde öncülük eden şirketlerden biri olma hedefimiz var ve bu anlamda hem yetkin insan kaynağı yetişmesi hem de global gelişmelerin bizim aracılığımızla erişilebilir hale gelmesi de hedefimiz.”

“Güney Asya en sıcak nokta”

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk de şu yorumu yaptı:

“Bu yıl Asya-Pasifik merkezli şirketlerin ağırlığı görülüyor. Akıllı para, bu bölgeye odaklanan fintech’lere hızla akıyor. Listede Avustralya ve Yeni Zelanda’nın da içinde bulunduğu Asya-Pasifik bölgesinden 42, Birleşik Krallık ve Avrupa-Ortadoğu-Afrika’dan 36, Amerika’dan 22 şirket yer aldı. Şirketlerin risk sermayesinden aldığı yatırımlar bu yıl da önemli bir artış gösterdi. Girişimler, risk sermayesinden 2019 yılında 18 milyar doların, toplamda ise 70 milyar doların üzerinde fon topladı. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 36’lık bir artışa denk geliyor. Ayrıca Fintech 100’deki 32 şirket, son 12 ayda en az 100’er milyon dolarlık yatırım aldı. İlk 10 girişimin son 12 ayda aldığı ortalama yatırım ise 1.25 milyar doların üzerinde. Bugün itibariyle Fintech 100 girişimleri dünya genelinde 2.5 milyar insana hizmet veriyor.” (Fotoğraflı)