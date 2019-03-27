KOBİ alacak sigortasında değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikle, alacak sigortasından yararlanmada KOBİ'lere "yıllık net satış hasılatı rakamı" kriteri getirildi.

Buna göre, alacak sigortasından; ilgili yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro ve küçük işletmeler yararlanabilecek.

Sigortadan yararlanacak KOBİ'lerin ayrıca önceki uygulamada belirtildiği gibi, başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş olması ve Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması gerekiyor.

Yapılan değişiklikle, sigortadan yararlanacak KOBİ'lerin kriterleri arasında "Basit usul dışında vergi mükellefi olması" kriteri de eklendi.

TEMİNAT SAĞLANACAK SATIŞLAR

Aynı maddeye eklenen ikinci fıkrayla alacak sigortası ile teminat sağlanacak satışlar belirlendi.