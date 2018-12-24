KOBİ'ler için 'alacak sigortası'

Tarifeye göre, vadeli satışlardan elde edilen 10 milyon liraya kadar ciro için net primin 10 katına, 10 milyon TL ile 25 milyon TL arasındaki ciro için net primin 15 katına kadar teminat sağlanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, alacak sigortasından; başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş olan ve Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan KOBİ'ler yararlanabilecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına ilişkin tarife ve talimatları içeren tebliğ yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, alacak sigortasından; başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş olan ve Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlayan KOBİ'ler yararlanabilecek.

Sigorta için belirlenen prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 oranında indirim uygulanacak.

Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az yüzde 50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınacak. Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmayacak.

Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre değişen miktarlarda; 100,000 TL, 200,000 TL ve 300,000 kredi limiti sağlanacak.

Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları, ilgili alıcının skoruna göre, yüzde 70 ile yüzde 90 arasında belirlenecek.

Sigorta dönemi içinde meydana gelen zararlar; zararın 2,500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2,500 TL’yi aşması durumunda ise teminat oranları kapsamında Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından ödenecek.

Tarifeye eklenen geçici maddeye göre, Ocak ayı başında yürürlüğe girecek olan tarifenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde düzenlenecek olan poliçeler için prim tutarında yüzde 10 oranında indirim uygulanacak.

