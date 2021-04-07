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KOBİ’lere 1 milyon TL’ye kadar dijitalleşme desteği

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2021 11:13 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ’lere 1 milyon TL’ye kadar dijitalleşme desteği vereceklerini açıkladı.

KOBİ’lere 1 milyon TL’ye kadar dijitalleşme desteği

KOSGEB’in bugün itibarıyla “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temasıyla 3’üncü çağrıya çıktığını duyuran Bakan Varank, “Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ’leri destekleyeceğiz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3’üncü çağrıya çıktığını açıkladı. Pandemi ile birlikte KOBİ’lerin iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmeye başladığına işaret eden Varank, “Dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini sağlayarak güçlü bir dijital ekosistem oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İmalat sanayisinde dijital dönüşümün 11. Kalkınma Planı ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın odak alanları arasında yer aldığını ifade eden Bakan Varank, "Biz de dijital teknolojiler ile verimliliğin artmasını, standartlara tam uyumlu ve kaliteli ürünlerin üretilmesini ve böylece KOBİ’lerimizin rekabet gücünü arttırmayı hedeflerimiz arasına koyduk. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz pandemi süreci bütün iş yapma biçimlerimizi değiştirdi. Bu dönemde birçok yeni kavram hayatımıza girdi. İmalat sektörü olarak baktığımızda salgın ile birlikte dijitalleşmenin tetiklendiğini görüyoruz. KOBİ’lerimiz iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmeye başladı. İmalat sanayimiz, artık dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavradı.

'İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME'

KOSGEB olarak KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ’İmalat Sanayinde Dijitalleşme’ temasıyla yeni bir çağrıya çıkıyoruz. Bu temayla üçüncü kez çıktığımız bu çağrımız ile yine akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ’leri destekleyeceğiz. Dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini sağlayarak güçlü bir dijital ekosistem oluşturmaya devam edeceğiz. ’İmalat Sanayinde Dijitalleşme’ temayla ilk çağrıya 2019’da çıkmıştık. Toplamda 258 KOBİ’ye 71,5 milyon liralık desteği onaylamıştık. 2020 yılında ikinci çağrıyı ilan ettik. Artan farkındalık ve talep doğrultusunda 396 KOBİ’mizin 158 milyon liralık destekten faydalanması yönünde karar aldık. Bu çağrılarımızla sanayide dijitalleşme konusunda KOBİ’lerde farkındalık oluşturduk" dedi.

KOBİ’lere 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin lira kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek verileceğini bildiren Varank, "Böylece yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin sayısını artırmayı sürdüreceğiz. Başvuruları, 17 Mayıs’a kadar alacağız. KOBİ’lerimiz çağrıya e-Devlet üzerinden başvurabilir. Çağrı sonuçlarını da temmuz ayında açıklamayı planlıyoruz.

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KOSGEB, ilk iki çağrıda KOBİ’lerden gelen geri dönüşleri de dikkate aldı. Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları en önemli kaynağın nitelikli personel olduğu tespitinden hareketle personel desteği üst limitini 90 bin TL’den 300 bin TL’ye çıkardı. Akıllı dijital teknolojileri kendi iş süreçlerine adapte edecek imalatçı KOBİ’lerinin yazılım desteği limiti de 100 bin TL’den 300 bin TL’ye yükseltildi. ’İmalat Sanayinde Dijitalleşme’ temalı çağrıda geri ödemeli destek tutarının yüzde 50’ye kadar olan kısmı ’erken ödeme’ olarak verilebilecek. KOBİ’ler çağrı kapsamında en az 8 ay, en fazla 16 ay içinde projelerini tamamlayabilecek" şeklinde konuştu.

8 alandaki projelerin destekleneceğini bildiren Varank, "Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı", "İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti", "İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri", "İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri", "Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri", "İmalat Sanayinde Siber Güvenlik", "İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri" ve "İmalat Sanayinde Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik" başlıklarında 8 alandaki projelerin destekleneceğini söyledi.

(İHA)

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