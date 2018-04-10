KOBİ'lere yönelik sanayi Ar-Ge desteği arttı

Program çerçevesinde bugüne kadar toplam 15 bin 238 proje başvurusu yapıldı. Projelere ödenen destek tutarı ise toplamda 6 milyar liraya ulaştı.

KOBİ'lere yüzde 75'lik dev destek

1 / 8 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında yüzde 40-60'lık destek oranının artırıldığını belirterek, "Değişiklik kapsamında destek oranları, KOBİ'ler için sabit yüzde 75, büyük ölçekli firmalar için sabit yüzde 60 oldu." dedi.

2 / 8 Mandal, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmeyi amaçlayan Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı'nın, Türk sanayisinin bu konudaki yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak hedefiyle 1995 yılında oluşturulduğunu söyledi.

3 / 8 TOPLAM 15 BİN 238 PROJE BAŞVURUSU YAPILDI Mandal, bu kapsamda uluslararası yenilik tanımı çerçevesinde özel sektörde yeni ürün üretilmesi, mevcut ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında Ar-Ge nitelikli projelerin desteklendiğini bildirdi.

4 / 8 1995'ten 2010'a kadar TÜBİTAK ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) iş birliğiyle sürdürülen Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı'nın, yapılan düzenlemenin ardından 2011 yılından itibaren sadece TÜBİTAK tarafından yürütüldüğünü hatırlatan Mandal, "Program çerçevesinde bugüne kadar toplam 15 bin 238 proje başvurusu yapıldı. Projelere ödenen destek tutarı ise toplamda 6 milyar liraya ulaştı. Bu rakam, teknoloji ve yenilik destek programları kapsamında bugüne kadar ödenen tutarın yüzde 72'sini oluşturuyor." diye konuştu.

5 / 8 "TÜBİTAK AR-GE SÜREÇLERİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK" Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı uygulama usul ve esaslarının, paydaşlardan gelen görüşler doğrultusunda gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeniden değerlendirildiğine işaret eden Mandal, firmaların Ar-Ge odaklı proje geliştirme süreçlerine katkı sağlamak üzere bazı değişiklikler yapıldığına dikkati çekti.

6 / 8 Değişiklik öncesi KOBİ veya büyük ölçekli kuruluş ayrımı yapılmaksızın kuruluşların tamamına uygulanan yüzde 40-60'lık destek oranının, diğer teknoloji ve yenilik destek programlarıyla uyumlu olarak revize edildiğinin altını çizen Mandal, şunları kaydetti:

7 / 8 "Değişiklik kapsamında destek oranları, KOBİ'ler için sabit yüzde 75, büyük ölçekli firmalar için sabit yüzde 60 oldu. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı'nın, destek oranlardaki artış ocak ayından itibaren geçerli olarak uygulanacak. TÜBİTAK, ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda, Ar-Ge odaklı gelişime yönelik olarak ilgili paydaşların görüşlerini de dikkate alarak, mevcut süreçlerin değerlendirilmesi ve gerektiğinde geliştirilmesine yönelik girişimlerine devam edecek."