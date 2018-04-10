FİNANS

KOBİ'lere yönelik sanayi Ar-Ge desteği arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2018 17:18 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yüzde 40-60'lık destek oranı artırıldı. Değişiklik kapsamında destek oranları, KOBİ'ler için sabit yüzde 75, büyük ölçekli firmalar için sabit yüzde 60 oldu." dedi.

Program çerçevesinde bugüne kadar toplam 15 bin 238 proje başvurusu yapıldı. Projelere ödenen destek tutarı ise toplamda 6 milyar liraya ulaştı.

KOBİ'lere yüzde 75'lik dev destek

1 / 8

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında yüzde 40-60'lık destek oranının artırıldığını belirterek, "Değişiklik kapsamında destek oranları, KOBİ'ler için sabit yüzde 75, büyük ölçekli firmalar için sabit yüzde 60 oldu." dedi.
2 / 8

Mandal, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmeyi amaçlayan Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı'nın, Türk sanayisinin bu konudaki yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak hedefiyle 1995 yılında oluşturulduğunu söyledi.
3 / 8

TOPLAM 15 BİN 238 PROJE BAŞVURUSU YAPILDI

TOPLAM 15 BİN 238 PROJE BAŞVURUSU YAPILDI
Mandal, bu kapsamda uluslararası yenilik tanımı çerçevesinde özel sektörde yeni ürün üretilmesi, mevcut ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında Ar-Ge nitelikli projelerin desteklendiğini bildirdi.
4 / 8

1995'ten 2010'a kadar TÜBİTAK ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) iş birliğiyle sürdürülen Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı'nın, yapılan düzenlemenin ardından 2011 yılından itibaren sadece TÜBİTAK tarafından yürütüldüğünü hatırlatan Mandal, "Program çerçevesinde bugüne kadar toplam 15 bin 238 proje başvurusu yapıldı. Projelere ödenen destek tutarı ise toplamda 6 milyar liraya ulaştı. Bu rakam, teknoloji ve yenilik destek programları kapsamında bugüne kadar ödenen tutarın yüzde 72'sini oluşturuyor." diye konuştu.
5 / 8

"TÜBİTAK AR-GE SÜREÇLERİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK"

"TÜBİTAK AR-GE SÜREÇLERİNİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK"
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı uygulama usul ve esaslarının, paydaşlardan gelen görüşler doğrultusunda gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeniden değerlendirildiğine işaret eden Mandal, firmaların Ar-Ge odaklı proje geliştirme süreçlerine katkı sağlamak üzere bazı değişiklikler yapıldığına dikkati çekti.
6 / 8

Değişiklik öncesi KOBİ veya büyük ölçekli kuruluş ayrımı yapılmaksızın kuruluşların tamamına uygulanan yüzde 40-60'lık destek oranının, diğer teknoloji ve yenilik destek programlarıyla uyumlu olarak revize edildiğinin altını çizen Mandal, şunları kaydetti:
7 / 8

"Değişiklik kapsamında destek oranları, KOBİ'ler için sabit yüzde 75, büyük ölçekli firmalar için sabit yüzde 60 oldu. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı'nın, destek oranlardaki artış ocak ayından itibaren geçerli olarak uygulanacak. TÜBİTAK, ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda, Ar-Ge odaklı gelişime yönelik olarak ilgili paydaşların görüşlerini de dikkate alarak, mevcut süreçlerin değerlendirilmesi ve gerektiğinde geliştirilmesine yönelik girişimlerine devam edecek."
8 / 8

para-24

para-24
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kobi Ar-Ge desteği
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hurda askeri araçları baştan yaratıyor

Hurda askeri araçları baştan yaratıyor

Özdebir yeniden ASO Başkanı seçildi

Özdebir yeniden ASO Başkanı seçildi

İneğini sattı solucan gübresi üretmeye başladı

İneğini sattı solucan gübresi üretmeye başladı

Dolar - Euro ne kadar oldu? Dolar ve eurodan yeni rekorlar! İşte güncel döviz kurları

Dolar - Euro ne kadar oldu? Dolar ve eurodan yeni rekorlar! İşte güncel döviz kurları

Bakanlıktan ikinci el oto satıcılarına kritik uyarı

Bakanlıktan ikinci el oto satıcılarına kritik uyarı

Nefes Kredisi'ne rekor başvuru

Nefes Kredisi'ne rekor başvuru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.