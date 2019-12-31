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  4. KOBİDER'den Yapı Kayıt Belgesi ödemelerine ek süre talebi

KOBİDER'den Yapı Kayıt Belgesi ödemelerine ek süre talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 10:39 | Son Güncelleme

KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özgenç: - "KOBİDER olarak, Yapı Kayıt Belgesi için başvuru yapılmış ama ödeme yapılamamış borçlar için ek süre uzatımı ve taksitlendirme bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, "KOBİDER olarak, Yapı Kayıt Belgesi için başvuru yapılmış ama ödeme yapılamamış borçlar için ek süre uzatımı ve taksitlendirme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgenç yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelindeki konutların imar ve iskan sorununun çözülmesi hedefiyle hayata geçirilen imar barışına başvurular için sürecin, 15 Haziran'da sona erdiğini, imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedellerini ödeme süresinin ise bugün dolduğunu anımsattı.

Nurettin Özgenç, şunları kaydetti:

"Her kadar, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15 Haziran 2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi, yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'inin 31 Temmuz 2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmış olsa da ticaret savaşlarının dünya ve Türkiye ekonomilerine olan olumsuz etkileri bilinen bir gerçek. Esnaf ve KOBİ’lerinde bu durumdan etkilendiği ortada."

Vatandaşın ödeme güçlüğü çekebileceğini aktaran Özgenç, "Biz KOBİDER olarak, bu ve bunun gibi nedenlerden dolayı Yapı Kayıt Belgesi için başvuru yapılmış ama ödeme yapılamamış borçlar için ek süre uzatımı ve taksitlendirme bekliyoruz. Zira vatandaşın hali hazırda biriken borçlarının olması nedeniyle süre uzatımı ve taksitlendirme beklentisi için bakanlıktan yeni bir adım beklentimiz var." ifadelerini kullandı.

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