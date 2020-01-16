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  4. KOBİ'lerin ilk tercihi Sodexo

KOBİ'lerin ilk tercihi Sodexo

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 16:25 | Son Güncelleme

Türkiye Yemek Kartı Pazar Araştırması'na göre, Sodexo, KOBİ'ler arasında en fazla tercih edilen ve yüzde 81,4 ile bilinirliği en yüksek yemek kartı oldu

İSTANBUL(AA) - Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, 26 ilde gerçekleştirdiği Türkiye Yemek Kartı Pazar Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, 5-99 arasında çalışanı olan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin katılımıyla yapılan araştırma; çalışanlara sağlanan yan haklar, bu hakların dağıtılmasında kullanılan yöntemler, memnuniyet oranı ve yemek kartı kullanımının yaygınlığı konusunda önemli sonuçları ortaya koydu.

81 ilde 45 binden fazla restoran, kafe ve büfede seçme özgürlüğü sunan ve 1 milyon tüketiciye hizmet veren Sodexo, KOBİ'lere yönelik gerçekleştirilen Türkiye Yemek Kartı Pazar Araştırması'na göre en fazla tercih edilen marka oldu. Sodexo, aynı zamanda yüzde 81,4'lik bilinirlik oranı ile yemek kartı dendiğinde KOBİ'lerin aklına gelen ilk marka olma özelliğini de korumuş oldu.

Araştırmaya göre, işverenlerin çalışanlarına öğle yemeği verirken tercih ettikleri yollar içerisinde çalışanların en mutlu olduğu yöntem yemek kartı olarak ortaya çıktı. Yemek kartı kullanan çalışanların tamamı bu uygulamadan memnun.

Çalışanlara yemek hizmetini yemek kartı ile sağlayan işletmeler; yaygın olma, alışkanlık ve hizmet kalitesinin yemek kartı seçimindeki en belirleyici unsurlar olduğunu belirtti.

Araştırma ile yemek kartı kullanmayan iş yeri yöneticilerinin çoğunun yemek kartı sisteminin sağladığı yüzde 100 vergi avantajı konusunda bilgisi olmadığı ortaya çıktı. Vergi avantajına yönelik bilgi düzeyi orta büyüklükteki işletmelerde daha yüksek olurken, küçük ve büyük ölçekli işletmelerde daha düşük kaldı.

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Sodexo,

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