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Koç Holding’in acı günü

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.08.2019 09:32 | Son Güncelleme

Koç Holding’de 20 yıldır yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Prof. Dr. John H. Mc Arthur hayatını kaybetti.

Koç Holding’in acı günü

Koç Holding’in önemli yöneticilerinden, Harvard Üniversitesi’nde dekanlık görevlerinde bulunan Prof. Dr. John Mc Arthur Amerika Birleşik Devletleri'nde vefat etti. Arthur 20 yıldır Koç Holding’de yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyordu.

Koç Holding acı haberi KAP’a şöyle duyurdu:

1999 yılından itibaren Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Sayın Prof. Dr. John Mc Arthur ABD'de vefat etmiştir.

PROF. DR. JOHN H. MCARTHUR KİMDİR?

Yükseköğrenimini British Columbia Üniversitesi’nin (Kanada) ardından Harvard Üniversitesi’nde (ABD) yüksek lisans ve doktora programlarıyla sürdürmüştür. 1962 yılında Profesör olduğu Harvard Üniversitesi İş İdaresi Fakültesi’nde 1980-1995 yıllarında Dekanlık yapmıştır. Halen Kanada Asya Pasifik Vakfı Başkanlığı ile Duke Üniversitesi Sağlık Sistemleri, Stemnion Inc., Aileron Therapeutics ve Thomson Reuters Founders Share Co. Ltd. Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini sürdüren McArthur, uzun yıllar Brigham ve Kadın Hastanesi’nin Başkanlığı’nı yapmış ve daha sonra Partners HealthCare System Inc.’de Mütevelli Heyeti Eş Başkanlığı’nda bulunmuştur. Chase Manhattan Corp., Bell Canada, GlaxoSmithKline Plc ve AES Corp. Yönetim Kurulları’nda görev almıştır. 2013 yılında Officer of the Order of Canada nişanına layık görülmüştür.

1999 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

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