FİNANS
  4. Koç Holding'den "hedeflere odaklandık" mesajı

Koç Holding'den "hedeflere odaklandık" mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 09:30 | Son Güncelleme

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç: - "Kısa vadeli dalgalanmalar, bizi uzun dönemli hedeflerimize odaklanmaktan alıkoyamaz" - "Hükümetin büyümeyi önceliklendiren politikalara katkısıyla bu yılın son çeyreğinde ekonominin bir miktar hız kazanacağı tahmin ediliyor. 2019 yılının tümünde ekonomik büyümenin binde 5 civarında olması bekleniyor"

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, "Belirsizlikler içinde bugüne ilişkin riskleri yürütürken değişim dinamiklerine eşlik eden fırsatları da görüyor ve yarın için hazırlanıyoruz. Zira Koç Topluluğu vizyonerdir. Kısa vadeli dalgalanmalar, bizi uzun dönemli hedeflerimize odaklanmaktan alıkoyamaz." ifadelerini kulandı.

Koç Topluluğu Yayını Bizden Haberler Dergisi'nin Ocak 2020 sayısında, "33. Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı"na katılan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un konuşmalarına yer verildi.

"Zor ve çetin bir sene" olarak nitelendirdiği 2019 yılını, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler ışığında değerlendiren Ömer Koç, uzunca bir dönem hızlı esen küreselleşme rüzgarlarının yerini bugün ticaret savaşlarının ve korumacı politikaların aldığını dile getirdi.

Amerika'nın 2019 yılında gümrük vergilerini artırdığını ve içe dönük politikalar benimsediğini anımsatan Koç, "2019’un Avrupa Birliği’nde ise üye ülkelerdeki her seçim, AB karşıtlarının, ırkçıların, popülistlerin ne kadar oy alacağı endişesiyle takip ediliyor. İngiltere’de siyasetçiler basiretsizlikleri nedeniyle sürüklendikleri 'Brexit Çıkmazı'nı üç buçuk senedir küresel ekonomiyi etkileyen büyük bir kaosa dönüştürmeyi başardılar." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Koç, dünyayı etkisine alan sokak eylemlerine de değindi.

2019 yılında dünyanın her kıtasında en müreffeh ve medeni ülkelerden yoksulluk ve bağnazlığın pençesinde kıvranan coğrafyalara kadar yüz binlerce insanın sokaklara çıktığını kaydeden Koç, "Onları isyan ettiren sebepler farklı olsa da küresel ölçekte özellikle, gençler arasında yayılan mutsuzluğu gelecek açısından fevkalade endişe verici ortak bir payda olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

- "En önemli konu ABD'deki başkanlık seçimleri"

Bu sene herkesin takip edeceği en önemli konunun 3 Kasım'da Amerika'daki başkanlık seçimleri olduğunu dile getiren Koç, "ABD’de tarihin en uzun büyüme dönemi yaşanıyor. İşsizlik oranı da son 50 yılın en düşük seviyesinde. Buna rağmen ekonominin istikbalinden endişe duyan Fed, 2019'da faizleri üç defa indirdi. Kısaca Atlantik'in batısında belirsizlik hakim. Avrupa ekonomisine gelince o da hiç parlak değil. 2018'de yüzde 1,9’luk büyüme, 2019’da yüzde 1,2’ye düştü. 2020’de yüzde 1,4’e yükselmesi beklense de anlaşmasız Brexit durumunda daha vahim bir hal alacağı da kuvvetle muhtemel." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Koç, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin politikaları ile İngiltere'deki seçim sonuçlarının Türkiye'yi nasıl etkileyeceğine değindi.

Brexit riskinin şimdilik azalmış görünse de süreci yakından takip etmekte fayda olduğuna dikkati çeken Koç, "Birleşmiş Milletler'in nisan ayında yayınladığı raporda anlaşmasız Brexit halinde tüm dünyada en çok zarar görecek ülkelerden biri de Türkiye olacak. Buna göre 2,5 milyar dolarlık ihracat kaybı öngörülüyor” yorumunu yaptı ve “Bu durumda Birleşik Krallık'ın, ülkemizin ticaret fazlası verdiği nadir ülkelerden biri ve Koç Holding’in de bu performansındaki rolünü düşünürsek, durumun ciddiyeti aşikar." ifadelerini kullandı.

2019 yılının aynı zamanda sosyalist piyasa ekonomisi açılımıyla kendine özgü bir model oluşturan Çin'deki ekonomik reformun 40'ıncı yıl dönümü olduğunu aktaran Koç, 1979'a kadar ortalama yüzde 3 büyüyen Çin ekonomisinin, 40 yıldır ortalama neredeyse yüzde 10 büyüdüğünü, 1979'da dünya ekonomisinin yüzde 2'si iken şimdi yüzde 16'sına tekabül ettiğini bildirdi.

- "Ekonomik büyümemizin binde 5 olması bekleniyor"

Koç, ticaret savaşları ve Brexit’in etkilerinin Türkiye ekonomisinde de hissedildiğini belirterek, yavaşlayan küresel ekonominin ihracat açısından elverişli görünmediğini dile getirdi.

2019 yılının ilk 10 ayında en büyük dış pazar olan Almanya'ya ihracatın yüzde 5 azaldığını, yılın son çeyreğinde ise ekonomide daha olumlu bir hava estiğini aktaran Koç, "İç piyasada da topluluğumuz açısından önemli sektörlerde daralma yaşanıyor. 2019’un ilk 9 aylık döneminde Türkiye ekonomisi küçüldü. Ancak geçen sene ağustos ayında piyasalardaki dalgalanma ile başlayan ekonomik zorluklar bugün itibarıyla nispeten hafiflemiş görünüyor. Hükümetin büyümeyi önceliklendiren politikalara katkısıyla bu yılın son çeyreğinde ekonominin bir miktar hız kazanacağı tahmin ediliyor. 2019 yılının tümünde ekonomik büyümenin binde 5 civarında olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Koç, şunları aktardı:

"'Coğrafya insanın kaderidir' sözünde bir haklılık olsa da Türkiye herhangi bir ülke değil. Bu gerçeği asla unutmayacak, umudumuzu hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Ayrıca en iyi sizler biliyorsunuz ki Koç Topluluğu da herhangi bir topluluk değil. Belirsizlikler içinde bugüne ilişkin riskleri yürütürken, değişim dinamiklerine eşlik eden fırsatları da görüyor ve yarın için hazırlanıyoruz. Zira Koç Topluluğu vizyonerdir. Kısa vadeli dalgalanmalar, bizi uzun dönemli hedeflerimize odaklanmaktan alıkoyamaz. Yurt içinde ve yurt dışında yaşanan ekonomik ve siyasal belirsizliklere rağmen ülkemiz sanayisine en fazla yatırım yapan topluluk olmayı gururla sürdürüyoruz."

- "Topluluğumuzun yarattığı kombine ciro, Türkiye milli gelirinin yüzde 8'ine denk geliyor"

Koç, şirketin yatırımlarına ve faaliyetlerine de değindi.

Son 5 yılda, 38 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirten Ömer Koç, şunları kaydetti:

"Topluluğumuzun yarattığı kombine ciro, Türkiye milli gelirinin yüzde 8'ine denk geliyor. Şirketlerimiz ülkemizdeki ihracatın yüzde 10'unu gerçekleştirmekte. 2019 yılında dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik durgunluk ve politik gelişmelerle içinde bulunduğumuz şartların olumsuzluğu düşünüldüğünde yine de memnuniyet verici bir netice olduğunu söylemeliyim. Memleketimizin ekonomisi için elimizden gelen bütün gayreti göstermenin ötesinde ülkemizden kazandığımızı insanımızla paylaşmayı ‘üstümüze vazife’ addediyoruz."

- "Plastiğe alternatif üretmeye veya döngüsel sistemler kurmaya kadar çeşitli çalışmalar yapılıyor"

Son yıllarda küresel odak haline gelen iklim değişikliği ve çevre alanında mevcut düzenlemelere uyum sağlamanın yetmeyeceğini belirten Ömer Koç, şu değerlendirmede bulundu:

“Ana sponsoru olduğumuz İstanbul Bienali'nin bu yılki temasının denizlerdeki plastik atık sorununa işaret eden 'Yedinci Kıta' olması elbette tesadüf değil. Bu girişimimizin ne kadar ses getirdiğini ve toplumsal farkındalığın artırılmasına nasıl hizmet ettiğini düşünmekte fayda var. Şirketlerimizde plastik kullanımının azaltılmasından plastiğe alternatif üretmeye veya döngüsel sistemler kurmaya kadar çeşitli çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki dönemde sizlerin liderliğiyle bu çalışmaları başarıyla hayata geçireceğimize eminim."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
TİM üyelerinden yıllık aidat almayacakTİM üyelerinden yıllık aidat almayacak
Serbest piyasada döviz fiyatlarıSerbest piyasada döviz fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Koç, ömer koç,

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Altında sert düşüş!

Altında sert düşüş!

Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!

Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe

Fikri olana TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe

TÜİK - İşsizlik Ekim döneminde yüzde 13.4'e yükseldi (2)

TÜİK - İşsizlik Ekim döneminde yüzde 13.4'e yükseldi (2)

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

TİM üyelerinden yıllık aidat almayacak

Artık yıllık aidat almayacak!

İşsizlik oranı yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik rakamları açıklandı

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

Satış rekoru kıran e-ticaret sitesinde vatandaşı isyan ettiren gecikme

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.