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Kocaeli'de 15 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2021 11:04 | Son Güncelleme

Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli'de bir limanda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir konteyner içerisinde yaklaşık 300 bin adet 15 milyon lira değerinde ticari eşya ele geçirildi.

Kocaeli'de 15 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yapılan veri analizi sonucu Kocaeli'de bir limana Çin'den getirilen bir konteyner riskli olarak değerlendirildi.

DEĞERİ 15 MİLYON LİRA

Söz konusu konteynerin içerisindeki ürünlerin beyana uygunluğunun kontrol edilmesi için Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne talimat verildi. Müdürlüğe bağlı ekiplerce şüpheli konteynerin bulunduğu limana gidilerek, konteynerin x-ray taraması gerçekleştirildi.

Tarama sonucunda şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine konteynerin açılarak aranmasına karar verildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda konteynerde bulunan kolilerin içerisinde, ithalat beyannamesinde yer almayan, vergileri ödenmeksizin yurda sokulmak istenen 96 bin pense, 22 bin kek kalıbı, 81 bin süzgeç ve 95 bin elektrikli süt çırpıcı ele geçirildi.
Yakalanan yaklaşık 300 bin ürünün gümrüklenmiş değerinin 15 milyon lira olduğu belirlenirken sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

(AA)

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