Kocaeli’de toplu taşımaya zam geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı UKOME 2019 yılı 5. toplantısı Seka Park Otel’de gerçekleştirildi. 45 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda ulaşım ücretlerine yapılan fiyat artışları da belli oldu. Toplantıya Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi, Zabıta Daire Başkanı Arif Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Gölükçü, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Sedat Şahin, TCDD Müdürlüğü İzmit Gar Müdürü Hüseyin Doğan, UDHB İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Ayhan Özköse, Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürleri, Kocaeli Şoförler Odası Başkanı İbrahim Ateş, Kocaeli Minibüs ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ile Kocaeli Servis Araçları Odası Genel Sekreteri Nejdet Yıldız katıldı. 45 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda ulaşım ücretlerine güncelleme yapıldı.

Yeni tarifeye göre otobüs ulaşım ücretleri şehir içi ulaşımda 2,75 TL olan tam ücreti 3,00 TL’ye, 2,00 TL olan indirimli ücreti 2,25 TL’ye, 1,50 TL olan öğrenci ücreti 2,00 TL’ye çıkarıldı. Öğrencinin cebine yansıyacak olan artış ise 10 kuruş olarak belirlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar doğrultusunda her öğrenci başına 40 kuruşluk destek verilecek. Son alınan kararlarla birlikte öğrencinin ulaşımında ödeyeceği ücret 1,60 TL oldu. İndirimli biletin ücreti de 2.10 TL olurken Büyükşehir Belediyesi, indirimli bilet başına da 15 kuruş indirimli desteği vereceğini belirtti.