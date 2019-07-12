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Kocaeli'nde 'halk ekmek' kuruluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.07.2019 11:13 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi, aldığı karar doğrultusunda halk ekmek sisteminin kurulmasına onay verdi.

Kocaeli'nde 'halk ekmek' kuruluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doç. Dr. Tahir Büyükakın başkanlığında yapılan meclis toplantısında imar konuları ve tekliflerin yer aldığı 93 madde görüşülüp karara bağlandı. Başkan Büyükakın tarafından gündeme getirilen Halk Ekmek Projesi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Meclis’te Halk Ekmek Projesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ile daha önce bir araya gelmişti. Başkan Büyükakın Halk Ekmek Projesi’ni Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’ya paylaşmıştı. Görüşmenin ardından projenin hayata geçmesi için düğmeye basıldı.

'TÜM İLÇELERİMİZDE ORTAK HALE GETİRECEĞİZ'

Konuyla ilgili meclis toplantısında konuşan Başkan Büyükakın, “Fırıncılar Odası başkanımız ile halk ekmek konusunu ele almıştık. Darıca yıllardır halk ekmek uygulamasını yapıyor. Körfez ve Gebze ilçe belediyelerimiz de keza halk ekmek uygulamasına geçen ilçelerimizden. Bu uygulama yeni değil. İlçe belediyelerimizin de burada alacağımıza benzer kararlar alarak halk ekmek uygulamasına geçmesini istiyoruz. Bu uygulamamızı tüm ilçelerimizde ortak hale getireceğiz” dedi.

FİYATI AÇIKLANDI

Sözlerine devam eden Başkan Büyükakın, “Fırıncılar, elemanlarını çalıştıracak ve taşıma işini yapacaklar. Biz de satış yapılacak yerleri bulacağız. Yer bulma konusu bizlere soruldu ve gerekli yerleri bularak seçeceğiz. Bu uygulamayı yaparken de bakkal esnafını mağdur etmeyeceğiz. Halk ekmeğimizin fiyatını da 1 TL olarak düşünüyor ve bu şekilde hayata geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan halk ekmek ile ilgili uygulanacak detaylar Fırıncılar Odası ile imzalanacak protokol ile belirlenecek.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
halk ekmek Kocaeli

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