Kocaeli'nde 'halk ekmek' kuruluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doç. Dr. Tahir Büyükakın başkanlığında yapılan meclis toplantısında imar konuları ve tekliflerin yer aldığı 93 madde görüşülüp karara bağlandı. Başkan Büyükakın tarafından gündeme getirilen Halk Ekmek Projesi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Meclis’te Halk Ekmek Projesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ile daha önce bir araya gelmişti. Başkan Büyükakın Halk Ekmek Projesi’ni Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’ya paylaşmıştı. Görüşmenin ardından projenin hayata geçmesi için düğmeye basıldı.

'TÜM İLÇELERİMİZDE ORTAK HALE GETİRECEĞİZ'



Konuyla ilgili meclis toplantısında konuşan Başkan Büyükakın, “Fırıncılar Odası başkanımız ile halk ekmek konusunu ele almıştık. Darıca yıllardır halk ekmek uygulamasını yapıyor. Körfez ve Gebze ilçe belediyelerimiz de keza halk ekmek uygulamasına geçen ilçelerimizden. Bu uygulama yeni değil. İlçe belediyelerimizin de burada alacağımıza benzer kararlar alarak halk ekmek uygulamasına geçmesini istiyoruz. Bu uygulamamızı tüm ilçelerimizde ortak hale getireceğiz” dedi.