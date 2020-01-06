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  4. Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı

Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da devam eden yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Genel Müdürlük, vatandaşların, kuvvetli sağanağın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasının önemini de vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu kuvvetli yağış meteoroloji

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