KoçSistem ve KoçDigital, 2019'da 68 ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - KoçSistem ve yüzde 100 iştiraki KoçDigital, 68 ödül ile 2019'a veda etti.

KoçSistem ve KoçDigital'den yapılan açıklamaya göre, "Geleceği Keşfet" söylemi ile kurumların dijital dönüşüm yol arkadaşı KoçSistem ve yenilikçi teknolojilere odaklı KoçDigital'in dijital dönüşümün başarılı örneklerini yansıtan projeleri, ulusal ve uluslararası organizasyonların takdirini kazandı.

KoçSistem ve KoçDigital, 2019 yılında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kazandığı pazarlama odağında 57, toplam 68 ödül ile Türkiye'nin dijital dönüşümünde üstlendiği liderliği bir kez daha kanıtladı.

Ürün ve çözüm kategorisinde 16 ödülün yanı sıra başarılı proje, marka ve itibar çalışmaları odağında müşteri deneyimine ilham veren 10, itibar iletişimi kapsamında 9, marka yönetimine örnek gösterilen 21, insan kaynakları alanında 10 ve dijital süreç yönetimi ile 2 ödülü bulunuyor.

- "Artık çok daha iyisini başarmak için hazır olduğumuzu biliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, markanın yeni yol haritası itibarıyla 2019'da tempolu ve yoğun bir çalışma dönemi yaşadıklarını belirtti.