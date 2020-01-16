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  4. Koçtaş'tan "yarıyıl tatili" kampanyası

Koçtaş'tan "yarıyıl tatili" kampanyası

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 10:21 | Son Güncelleme

Koçtaş'tan "yarıyıl tatili" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, 17 Ocak - 2 Şubat'ta geçerli yarıyıl kampanyasında, çalışma masaları, kitaplıklar, çalışma koltukları, masa lambaları, uyku grubu ve depolama ürünlerini uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturacak.

Koçtaş'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarıyıl kampanyasının yanı sıra tüm mobilya, mutfak ve banyo dolaplarında geçerli büyük KDV indirimi ve ücretsiz nakliye fırsatı da devam ediyor.

Koçtaş'ın avantajlı yarıyıl fırsatlarından yararlanmak isteyenler Koçtaş Kart avantajıyla, Koçtaş mağazaları ile koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edebiliyor.

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