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  4. Kolombiya'da asgari ücrete yüzde 6 zam yapıldı

Kolombiya'da asgari ücrete yüzde 6 zam yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 04:58 | Son Güncelleme

Asgari ücretin 877 bin 802 pesoya (1580 TL) yükseltildiği ülkede, çalışanlara ayrıca 102 bin 853 peso (yaklaşık 185 TL) yol yardımı yapılacak - Ülkede 21 Kasım'dan bu yana 4 genel grev ilan eden Kolombiya Birleşik İşçi Merkezi Genel Sekreteri Mojica işçileri protestolara davet etti.

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da asgari ücret yüzde 6 artışla 877 bin 802 pesoya (1580 TL) yükseldi.

Güney Amerika'da 49 milyonu aşan nüfusuyla, 21 Kasım'dan bu yana 4 genel grev ve sayısız gösteriye ev sahipliği yapan Kolombiya'da asgari ücret belirlendi.

Devlet Başkanı Ivan Duque, yüzde 8,1 artış isteyen sendikalar ile yüzde 4,5 teklif eden iş verenlerin anlaşma sağlayamadığı görüşmelerin ardından, asgari ücreti yüzde 6 artıran kararnameyi imzaladı.

Çalışanlara ayrıca 102 bin 853 peso (185 TL) yol yardımı yapılacak.

- Grevleri örgütleyen CUT memnun değil

Ülkede geçen ay sonunda başlayan protestoların önemli kısmını ve 4 genel grevi örgütleyen sendikalardan Kolombiya Birleşik İşçi Merkezinin (CUT) yöneticileri ise zam oranına sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

CUT Başkanı Diogenes Orjuela, Devlet Başkanı Duque'nin yüzde 6'lık zamla fakirlerle dalga geçtiğini öne sürdü.

Zammın yalnızca iş verenlere yarayacağını vurgulayan CUT Genel Sekreteri Edgar Mojica ise işçileri protestolara davet etti.

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