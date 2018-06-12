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Kolonyacılarda bayram hareketliliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2018 12:07 | Son Güncelleme

Yaklaşık 150 çeşit kolonyanın üretildiği Balıkesir'deki Kolonyacılar Çarşısı'nda esnafın yüzü bayram hareketliliğiyle gülüyor.

Kolonyacılarda bayram hareketliliği

Milli Kuvvetler Caddesi'ndeki 25'ten fazla dükkanın bulunduğu "Kolonyacılar Çarşısı"nda bayram öncesi hoş kokulu bir telaş yaşanıyor.

Vatandaşlar evlerine gelecek misafirlere ikram etmek üzere, beyaz zambak, zeytin, limon, menekşe, ıhlamur, çam, Japon kiraz çiçeği, çikolata, akasya ve kekik gibi yaklaşık 150 çeşit arasından seçimini yapmaya çalışırken, üreticiler il dışından gelen talepleri, esnaf da müşterisinin isteklerini yerine getirmek için çaba harcıyor.

Üretici ve perakendeci Feyzullah Saçar, AA muhabirine, üretici firmaların, yoğun talebi karşılamak amacıyla zaman zaman sabahlara kadar mesai yaptığını söyledi.

Balıkesir'deki atölyelerde yıllık 45 bin ton kolonya üretildiğini, bunun 15 bin tonunun Balıkesir'deki dükkanlarda satıldığını dile getiren Saçar, "30 bin tonu farklı illere, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ankara, İstanbul gibi illere gönderiliyor. Üretilen 45 bin tonun üçte ikisi 30 bin tonu yazın tüketiliyor. Ramazan Bayramı arifesinde 5 bin ton ek satış yapılıyor." dedi.

Ramazan Bayramı öncesindeki bu hareketliliğin esnafın da yüzünü güldürdüğünü ifade eden Saçar, sabah 06.00'da dükkanını açtığını ve gece yarısından sonraya kadar devam ettiklerini anlattı.

Saçar, normal günlerde vatandaşların en fazla 2 şişe kolonya aldığını ancak Ramazan Bayramı'nda bazı vatandaşların 10 şişe talep ettiğini, kurum ve kuruluşların ise 500 ile bin şişe arasında sipariş verdiğini aktardı.

Yaklaşık 30 yıldır Balıkesir'de kolonyacılık yaptığını vurgulayan Saçar, şunları kaydetti:

"Ben toptan satış yapıyorum ama perakende de oluyor. Balıkesir denilince beyaz zambak, limon, zeytin, akasya, çam, altın damla, menekşe gibi 150'den fazla kokumuz var. Onun dışında otomobil için parfümlerimiz var. Düğünler için, bohçalar için, kız isteme için kolonyalarımız var. Bunların şişeleri farklı oluyor. Ramazan Bayramı kolonyasız olmaz. Bunun dışında resmi daireler, cezaevine ziyarete gidecekler, huzur evlerine, başka bir şehre gidecekler kolonya götürüyor. Bundan dolayı işlerimiz iyi."

Kolonyacılığın Balıkesir'de büyük bir sektör olduğunu belirten Saçar, imalat atölyelerinde 300'den fazla kişinin çalıştığını, bunun dışında nakliyecisi, perakende satışları ile yüzlerce kişiye gelir sağlandığını söyledi.

- 10 gün önce başladı

Ziyaret eden devlet büyüklerine genellikle Balıkesir'in meşhur beyaz zambak kolonyası hediye edildiğini dile getiren Saçar, "Beyaz zambak kolonyasıyla tanınıyor Balıkesir. Normalde ayda ortalama 30 ton kolonya satılırken bayram arifesinde iki katına çıkıyor. Bu bayram öncesinde de 60 tona ulaşırız. Satışlar iyi gidiyor." dedi.

Bir başka kolonya üreticisi Oğuzhan Sayar da çarşıda hareketliliğin bayrama 10 gün kala başladığını aktardı.

Aylık ortalama 200 şişe satarken 10 günlük dönemde 350 şişe civarı kolonya sattıklarını dile getiren Sayar, "Bizde demirbaş diyebileceğimiz limon, beyaz zambak ve zeytin kolonyası çok gidiyor. Paris, Karesi, kiraz çiçeği, su menekşesi kolonyası derken çeşit çok. Plastik şişe kolonya 5 lira ile 10 lira arasında, cam şişe 10 lira ile 30 lira arasında değişiyor. Biz bu 10 günlük sürede gece yarısından sonrasına kadar çalışıyoruz." diye konuştu.

Müşterilerden Dursun Özdemir, kendisinin gurbetçi olduğunu ve her Türkiye ziyareti sonrası Almanya'ya dönerken özellikle kolonya aldığını söyledi.

Ülkedeki her şeye hasret kaldıklarını, kolonyayı her kullandıklarında memleketi andıklarının ifade eden Özdemir, "Ben 50 yıldır Almanya'dayım. Uzun yıllardır gidip gelirim ve her gittiğimde kolonya götürüyorum. Balıkesir'in en güzel hediyesi kolonya. Ben şimdi beyaz zambak aldım 6 şişe." dedi.

Kolonya almaya yakın bir ilçeden gelen Cemil Ziya, Ramazan Bayramı'nda misafirlere şekerin yanında kolonya ikram edildiğini hatırlattı.

Ayrıca kolonyanın sıcak havalarda serinlettiğini dile getiren Ziya, bayram için 3 şişe limon kolonyası aldığını söyledi.

Çocuklarını bayramda ziyaret etmek için Ankara'ya gideceğini belirten Hüseyin Nergizoğlu da "Balıkesir'in kolonyası meşhur gidince hediyelik olarak götürüyoruz. Ben 6 şişe limon kolonyası aldım. 3 çocuk var 3 de yakın çevreden kişiler." ifadesini kullandı. AA


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Anahtar Kelimeler:
balikesir kolonya bayram mesaisi

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