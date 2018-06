Kolonyacılarda bayram hareketliliği

Müşterilerden Dursun Özdemir, kendisinin gurbetçi olduğunu ve her Türkiye ziyareti sonrası Almanya'ya dönerken özellikle kolonya aldığını söyledi.

Ülkedeki her şeye hasret kaldıklarını, kolonyayı her kullandıklarında memleketi andıklarının ifade eden Özdemir, "Ben 50 yıldır Almanya'dayım. Uzun yıllardır gidip gelirim ve her gittiğimde kolonya götürüyorum. Balıkesir'in en güzel hediyesi kolonya. Ben şimdi beyaz zambak aldım 6 şişe." dedi.

Kolonya almaya yakın bir ilçeden gelen Cemil Ziya, Ramazan Bayramı'nda misafirlere şekerin yanında kolonya ikram edildiğini hatırlattı.

Ayrıca kolonyanın sıcak havalarda serinlettiğini dile getiren Ziya, bayram için 3 şişe limon kolonyası aldığını söyledi.

Çocuklarını bayramda ziyaret etmek için Ankara'ya gideceğini belirten Hüseyin Nergizoğlu da "Balıkesir'in kolonyası meşhur gidince hediyelik olarak götürüyoruz. Ben 6 şişe limon kolonyası aldım. 3 çocuk var 3 de yakın çevreden kişiler." ifadesini kullandı. AA