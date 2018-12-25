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Komisyon üyesi işçi Gülden Görmez'den asgari ücret açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2018 17:10 | Son Güncelleme

Asgari ücretli çalışan Gülden Görmez, asgari ücrete ilişkin, "Bizim TÜRK-İŞ olarak hedefimiz 2 binin altına düşmemekti. Biz bunu başardık ve en azından 2 binin altına düşmemiş oldu" dedi.

Komisyon üyesi işçi Gülden Görmez'den asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için son kez bir araya geldi. Toplantıda işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve işçi kesimini temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri yer aldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında gerçekleşen komisyonun ardından bakanlıkta asgari ücreti açıklamak üzere basın toplantısı düzenlendi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak itibariyle asgari ücretin brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

'HEDEFİMİZ 2 BİN ATINA DÜŞMEMEKTİ'

Toplantıda bu yıl ilk kez komisyona katılan asgari ücretli güvenlik görevlisi Gülden Görmez de yer aldı. Toplantı sonrası basın mensuplarına rakama ilişkin değerlendirmede bulunan işçi Görmez, "Burada hepimiz elimizden geldiğince toplantıları özveriyle yapmaya çalıştık. Hepinizin bildiği gibi kamuoyunda 2 bin TL civarında bir algı vardı zaten, bizim de TÜRK-İŞ olarak hedefimiz 2 binin altına düşmemekti. Biz bunu başardık ve en azından 2 binin altına düşmemiş oldu. Çok iyi bir rakam denilemez ama 2 bin lira altına düşmemiş olması da beni sevindirdi açıkçası" şeklinde konuştu. KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk TÜRK - İŞ

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