Konfor Mobilya 17. Müsiad EXPO'da küresel iş ortaklarıyla buluşuyor

Güçlü vizyonu ve modern konseptiyle mobilya sektörünün en hızlı büyüyen markası olan Konfor Mobilya, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli ileri teknoloji kullanan ve üreten firmalarını bir araya getiren 17. Müsiad EXPO'da yerini alıyor. Konfor Mobilya, mobilya sektöründeki deneyimini ve yenilikçi ürün portföyünü 21-24 Kasım 2018 tarihlerinde CNR EXPO'da düzenlenecek etkinlik boyunca Afrika, Asya Pasifik, Avrasya ve ABD'den yatırımcılar ve müşterilerle paylaşacak.

100 metrekarelik alana kurulu standıyla ziyaretçileri karşılayacak olan Konfor Mobilya, kendine ayrılan alanda otel ve rezidanslar için ideal ürün portföyünü sergileyecek. Müsiad EXPO'nun Türkiye ve bölgedeki liderleri aynı çatı altında buluşturduğunu hatırlatan Konfor Mobilya Genel Müdürü Ömer Çetmen, "Türkiye pek çok sektörde hızlı büyüme gösteriyor. Müsiad EXPO işini büyütmek ve yeni iş ortakları edinmek isteyenler için iyi bir fırsat sunuyor. Grubumuz, başta üretim, perakende ve inşaat olmak üzere tecrübe sahibi olduğu, yatırım yaptığı sektörlerde uluslararası ölçekte talep ve beklentileri karşılayacak kapasitededir. Küresel iş birlikleri kurarak, ihracat hacmimizi artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Konfor Mobilya'nın standı CNR EXPO Hall: 6, Stand 6-F12 konumunda yer alıyor.

