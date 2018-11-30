Konkordato ilan eden Hotiç'ten açıklama

Hotiç'ten yapılan açıklamada 3 aylık performans ve mali değerlerdeki gelişmelerden dolayı mahkemeden kesin mühlet alındığı belirtildi ve hedefin alacaklılarla anlaşarak geçmişe yönelik borçların ödenmesi olduğu vurgulandı. Şirketten yapılan resmi açıklama şöyle:

HOTİÇ Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne 31 Ağustos 2018 tarihinde yaptığımız konkordato başvurusu sonucunda şirketimiz için uygun görülen tedbirler kamuoyunun bilgisi dahilindedir.

Nitekim, geçici mühlet kararı sonrası atanan komiser heyeti, geçen 3 ay içerisindeki performansımızı ve mali değerlerimizdeki olumlu gelişmeleri göz önünde bulundurarak hedeflerimizi gerçekleştirdiğimize ve sürecin sonunda başarıya ulaşacağımıza dair olumlu rapor sunmuştur. Bu karar, tedariğini yurt içinden sağlayan ve dünya çapında ihracat konusunda emin adımlarla ilerleyen şirketimize, iş ortaklarımızın güvenini arttırmıştır. Bu ilerleme her şeyden önce Türk Kamuoyunun bize sonsuz desteği ile gerçekleşmiştir.