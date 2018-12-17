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Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2018 14:48 | Son Güncelleme

3 ülkede pide ve kebap konseptli 75'in üzerinde restoranı olan Çıtır Usta Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, nisan ayında ilan ettiği konkordatonun ardından daha fazla dayanamadı ve Bakırköy Asliye Ticaret mahkemesinin verdiği karar gereğince iflas etti.

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

3 ülkede pide ve kebap konseptli 75'in üzerinde restoranu olan Çıtır Usta Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, nisan ayında ilan ettiği konkordatonun ardından daha fazla dayanamadı ve Bakırköy Asliye Ticaret mahkemesinin verdiği karar gereğince iflas etti.

Konkordato sistemine ilk başvuran şirketlerden olan pide ve kebap restoranları zinciri Çıtır Usta iflas etti. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin aldığı karar gereğince 30 Kasım 2018'de iflasına karar verildiği ortaya çıkan Çıtır Usta'nın tasfiye işlemlerine başlandı.

2003 yılında Atilla Külekçioğlu tarafından kurulan şirket, 3 ülkede ve 25 şehirde 75'in üzerinde restoranla hizmet veriyordu. Temmuz ayında Bloomberg HT'den Ceren Dilekçi'ye konuşan Çıtır Usta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Külekçioğlu, kendilerini en çok dolar veya euro üzerinden alınan AVM kiralarının zorladığını kaydederek şöyle demişti.

Külekçioğlu, 2016 yılından beri gelen 2,5 milyon TL üzerinde şüpheli alacağını hala tahsil edemediğini de belirtmişti. 4 ayda 3.5-4 milyon TL gibi bir borcu yapılandırdıklarını bildiren Külekçioğlu, yapılandırılması gereken 7.5-8 milyon TL daha kaldığının altını çizmişti.

29 Mart’ta mahkemeye konkordato için başvuran Çıtır Usta, nisan ayında şirkete yönelik hacizlere karşı geçici mühlet kararı almış ve üç kişilik komiser heyetinin denetiminde faaliyetlerini sürdürüyordu.

2003 yılında İstanbul Bakırköy Galleria AVM'de ilk restoranını açan Çıtır Usta, kısa süre içinde İstanbul´dan başlayarak Türkiye'ye yayılmış ve yurtdışına açılmıştı. KAYNAK:HABERTÜRK

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pide konkordato iflas

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