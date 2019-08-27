FİNANS

Konkordatodan çıkış tam gaz

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Bankalar ile şirketlerin yaptığı müzakereler sonucunda bugüne kadar 905 firma ile bu firmaların bankalara olan 10,4 milyar liralık kredi borcu konkordato kapsamından çıktı.

Konkordatodan çıkış tam gaz

Bankalar ile şirketlerin yaptığı müzakereler sonucunda bugüne kadar 905 firma ve bu firmaların bankalara olan 10,4 milyar liralık kredi borcu konkordatodan kurtuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geçen yılın son çeyreğinde zirveye ulaşan konkordato başvuruları bu yıl ekonomide yaşanan dengelenme süreciyle sert bir düşüş yaşadı.

Geçen yılın ekim ayında 455'i bulan konkordato başvuruları, kasımda 483, aralıkta ise 324 olarak gerçekleşti. Söz konusu sayı, bu yılın ocak ayında 167'ye gerilerken, şubat ayında 156 oldu. Söz konusu sert düşüş trendi devam ederken, mart ayında konkordato başvurusu yapan şirket sayısı 96'ya indi.

Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren başvurulardaki düşüş sürerken, nisan ayında 73 olan konkordato başvuruları, mayısta 97, haziranda da 83 olarak gerçekleşti.

Buna göre, 2018 yılının son çeyreğindeki bin 262 olan konkordato başvuruları, üçte birine düşerek bu yılın ilk çeyreğinde 419'a indi. Yılın ikinci çeyreğinde ise 253 olan bu sayı, dengelenme sürecinin belirginleşmesiyle geçen yılın son çeyreğinin beşte biri seviyesine geriledi.

KONKORDATODAN ÇIKIŞLAR HIZ KAZANDI

Konkordato başvurularındaki düşüşün yanı sıra konkordato sürecinden çıkan firma sayısı da artış gösterdi. Bankalar ile şirketlerin yaptığı müzakereler sonucunda bugüne kadar 905 firma konkordato sürecinden çıktı. Bu firmaların bankalara olan 10,4 milyar liralık kredi borcu da konkordato kapsamından çıkmış oldu.

Konkordatodan çıkan firma sayısının artmasında bankaların bu yöndeki adımları da etkili oldu. Bankalar, kredi borçlarını ödemekte zorlanan firmalara daha fazla kolaylık sağlarken, zordaki firmalara, bizzat bankalarca çözüm önerileri sunulduğu belirtildi. Bankalarca firmaların mali durumlarına uygun çözüm paketleri sunulmasıyla, süreci suistimal etmeyen ve borcunu ödeme niyetinde olan firmalarla anlaşmaya varılıyor.

Kredi borçlarını yapılandırabilen firmalar da ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin ve geleceğe dönük olumlu beklentilerin de etkisiyle konkordato yolunu tercih etmiyor. Böylelikle firmalar piyasada ticari itibar kaybı yaşamıyor, kredibilitelerini koruyor ve ticari faaliyetlerini güvenle sürdürüyor.

YEP İLE SÜREÇ BAŞLAMIŞTI

Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında, 2018 yılının son çeyreğinde 7 büyük banka konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlatmış, 2019 yılı başında banka temsilcilerinden oluşan "konkordato heyeti" kurulmuş ve heyet tarafından konkordatolu firmalarla görüşmelere başlanmıştı. Heyet tarafından firmalarla müzakereler yapılarak, firmaların mali durumları analiz edilmiş, borç ödeme niyetleri araştırılmış, borç ödeme niyetinde olan iyi niyetli firmalara mali durumlarına en uygun çözüm yolları sunulmaya başlanmıştı. Sürece diğer bankaların da destek vermeye başlamasıyla, borçlu firmaların alacaklı bankalarla bir masa etrafında toplanarak kredi yapılandırma süreçlerine hız ve etkinlik kazandırılması sağlandı.

KAYNAK:AA

PARTNER Beste'den tatil pozları Beste'den tatil pozları
Gidemediği tatil paketinin parasını mahkemeyle tahsil etti Gidemediği tatil paketinin parasını mahkemeyle tahsil etti
Zam yapmayacaklar!Zam yapmayacaklar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konkordato kredi borcu şirket

En Çok Okunan Haberler

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Toprak sevgisi kariyerinden vazgeçirdi

Toprak sevgisi kariyerinden vazgeçirdi

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Kapalıçarşıda günün ilk fiyatları?

Kapalıçarşıda günün ilk fiyatları?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulunda

Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulunda

Gidemediği tatil paketinin parasını mahkemeyle tahsil etti

Gidemediği tatil paketinin parasını mahkemeyle tahsil etti

Fıstık fiyatları arttı, baklava fiyatları değişmedi

Zam yapmayacaklar!

TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Bu yıl da taze ve çok balık yiyeceğiz'

'Bu yıl da taze ve çok balık yiyeceğiz'

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.