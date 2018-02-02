Konut alacaklara müjde! Devlet desteği yüzde 25'e çıkarılıyor

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde konut hesabı uygulaması ile ilgili olarak, "İlk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlayacak yeni düzenleme üzerinde çalışıyoruz" demişti.

Şimşek, konut sahibi olmayan vatandaşların ev alabilmesini ve bunun için harcamaların önceden tasarruf edilerek karşılanmasını amaçlayan "konut hesabı"nın 2016 yılında uygulamaya konulduğunu hatırlatarak sistemde devlet katkısının azami 15 bin lira olduğuna dikkati çekmişti.

Bu açıklamaların ardından Maliye Bakanı Naci Ağbal da bugün "Konut hesabında devlet katkısı 15 bin liradan 20 bin liraya, azami devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25’e çıkarılıyor" dedi.





KONUT DESTEK HESABI NEDİR, NASIL YARARLANILIR?

Konut hesabı uygulamasıyla vatandaşların konut satın almaları için oluşturdukları birikimlerine şimdiye kadar yüzde 20'ye varan oranda devlet katkısı sağlanırken, söz konusu katkı 15 bin lirayı geçemiyordu. Eğer yeni yasa Meclis'te kabul eilirse bu rakam 20 bine, oran da yüzde 25'e çıkacak.

Peki konut hesabı nedir, nasıl yararlanılır?

Tamamı kendisine ait bir konutu bulunmayan Türk vatandaşları bankalara türk Lirası cinsinden konut hesabı açtırarak devlet desteğinden yararlanabiliyor.

Konut hesabı açtıran kişi açılış tarihinde hesaba 30 bin TL'ye kadar para yatırabilir.

Konut hesabı açtıran kişiler tercihlerine göre isterlerse ayda bir, isterlerse de üç ayda bir hesaba ödeme yapabiliyor. Söz konusu ödemelerini aylık olarak yapan kişiler ayda en az 250, en fazla 2.500 TL, üç aylık ödeme yapanlar için de en az 750, en fazla 7.500 TL yatırabiliyor.

Konut hesabına aylık ödeme yapmayı tercih eden bir kişinin bir yıl içerisinde üçten fazla kez, üç aylık ödeme yapmayı tercih eden kişinin ise bir yıl içerisinde birden fazla kez hesaba ödeme yapmaması halinde bu kişilere devlet katkısı ödenmiyor. Bu durumlarda açılan hesap, konut hesabı statüsünden çıkartılıyor.

Konut hesabı katılımcısı hesapta biriken parayı bir yıl içerisinde en fazla iki kez çekebiliyor.

Konut hesabına 36 ila 47 ay arasında para yatıranlar hesapta biriken paranın yüzde 15'ini 13 bin TL'yi geçmemek üzere, 48 ila 59 ay para yatıranlar hesapta biriken paranın yüzde 18'ini 14 bin TL'yi geçmemek üzere ve 60 ay ve üzerinde para yatıranlar ise hesaptaki paranın yüzde 20'sini 15 bin TL'yi geçmemek üzere destek olarak alabiliyor.