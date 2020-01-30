Konut değeri en çok artan ilçeler Bergama ve Silivri oldu

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) tarafından abonelerine özel olarak hazırlanan 5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre, 2019'da önceki yıla göre ortalama konut fiyatları en çok artan ilçeler yüzde 39 ile İzmir Bergama ve yüzde 36 ile İstanbul Silivri oldu.

GABORAS'ın İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ilçelerini incelediği 5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre, geçen yıl yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Antalya'da ortalama konut değeri yüzde 20 arttı.

Antalya ilçeler bazında da öne çıkarken, ilk 10'da Antalya'dan 5, İzmir'den 3 ve İstanbul'dan 2 ilçe yer aldı. İlk 10'da Bursa ve Ankara'dan herhangi bir ilçenin bulunmaması dikkati çekti.

Geçen yıl 2018'e göre ortalama konut değerinin en fazla arttığı ilçe yüzde 39 İzmir Bergama olurken, Bergama'yı yüzde 36 ile Silivri, yüzde 30 ile Antalya'nın Gazipaşa ve Kemer, yüzde 25 ile İzmir Selçuk ve İstanbul Çatalca takip etti.

Artış oranı, ilk 10'da yer alan Antalya Kaş'ta yüzde 24, Aksu'da yüzde 23, İzmir Karaburun'da yüzde 22 ve Antalya Korkuteli'nde yüzde 20 olarak gerçekleşti.