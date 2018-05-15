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Konut fiyatlarında bir indirim daha

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2018 10:49 | Son Güncelleme

GYODER, İNDER ve KONUTDER peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlatıyor.

Konut fiyatlarında bir indirim daha

Son iki çeyrektir düşüş trendine giren konut satışlarını canlandırmak adına hükümetin son günlerde attığı adımların ardından, gayrimenkul sektörünün çatı örgütleri GYODER, İNDER ve KONUTDER de 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı.

Konuya ilişkin toplantıda dağıtılan basın bültenine göre, kampanya 15 Haziran'a kadar 30 gün süreyle geçerli olacak.

Kampanya kapsamında ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Peşin ve banka kredili ödemelerde kampanya kapsamında yüzde 20 indirim alabilecek. Kampanya boyunca fiyatlara zam yapılmayacağı da taahhüt ediliyor. Kampanya 40 firmayı kapsıyor.

Konut sektörünü canlandırmak adına hükümet geçtiğimiz günlerde tapu harçlarında indirime gitmiş, bazı konutlarda yüzde 18 olan KDV oranını da yüzde 8'e düşürmüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından kamu bankaları öncülüğünde bankalar konut kredi faizlerini yüzde 1 sınırının altına çekmeye başlamıştı.

Kaynak: Reuters

Konut faizlerinde bankaların indirimleriKonut faizlerinde bankaların indirimleri
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Anahtar Kelimeler:
konut gayrimenkul

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
hep yalan dolan ne olacak halimiz bilmiyoruz ülkece dertliyiz
Bu konutlar kaç lira ki %20 indirim yapılıyor. Herhalde 200-300 değildir. Trilyonluk dairelerde %20 olsa ne olur 50 olsa ne olur. Bilerek fiyat bile yazmamış kurnazlar. Zenginin işine yarar o kadar.
müjde herşeye zamda var.. benzine mazota manava pazara.. dolar uçmuş havalara.. çeyrek altın mazide kalmış.. bu müjdeler nerede?
bu komedi bitsin artik. parası olanın onlarca olmayanın ekmeği yok konutu olan zaten doymuş olmayan dar gelirli neyle alacak komedi yazarları
@poyrazlix ama o dar gelirlide her nedense akp nin oy deposu..HALA UYANAMADI DAR GELİRLİLER..KULLANILIYORSUNU DİN MİLLET VATAN SAKARYA DİYE AMA PAYINIZA DUSEN KOCA BİR HİÇÇÇÇÇÇÇ...UYANIN ARTIK
yansin geceler pelin su eceler..
hayırdır inşallah indiren indirene
Kardeşim niye anlamak istemiyorsunuz ne yaparsanız zenginlere yarıyor alttaki insanın bunlardan yararlanması imkansız zengini daha zengin yapıyorsunuz
Aşırı kar'dan indirim.
İki sene sonra dökülecek bu fiyatlar atlamayın sazan gibi. Konut sektörünün havası inecek yakında alan aldığı fiyata satamayacak.
emekliye 1000 lira yıllardır rehin tuttuğunuz parayı ikramiye diye veriyorsunuz ama trilyonluk daireleri zengine bide indirim yaparak satıyorsunuz yazıklar olsun sizin adaletinize yalancı oy tüccarları
bu faiz indirimi çocuk kandırma kabilinden bir olay. on yıllık çekilen krediye, alınan paranın iki katı para ödüyosun.
SİZİ ÇOK BİLMİŞ AKILLILAR.MİLLETİN BANKADAKİ MEVDUATINI DÜŞÜK FAİZLE AL,DANDİK DANDİK EVLERİ YAP MİLLETE KAKALA.ARTIK PİLİNİZ BİTTİ.
Ya arkadaş bi günde deki bi fabrika açtık işsizlere işsahibi yapıyoruz hep tüketmeyle nereye kadar olanı da sattınız.
mali yapıda hiç bir iyileştirme yok varsa yoksa seçim için keseyi aç ama kese boş tek sıkımlık var onuda bu bayram önü sıktılar sonrası seçimi alsalar da sonrası yok kese boş
KONUTA DEGIL BENZINE SEKERE CAYA SUYA EKMEGE INDIRIM YAPIN KONUTU ALACAK ZENGIN KONUTU SATACAK MUTEAHHIT . EVI KREDILI ALACAK VATANDAS KREDIYI VERECEK BANKA. FAIZI LE KAR ELDE EDECEK BANKA ZENGIN . INDIRIM HABERLERIYLE OY CALMAYI PLANLIYORLAR ZTEN PARASI OLAN TAKIR TAKIR EVINI ALIYOR BABAYI OY ALIRSINIZ BENDEN BEN KIMMIYIM MUHALEFETIM
Müslüman ülke ve faiz ! Çarpıcı birliktelik. Bu ilişki baştan yok hükmündedir, ancak buna müsade eden kafirler var !
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